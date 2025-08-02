В Пензе наказали водителя из-за высунувшихся наружу пассажиров

02.08.2025 | 13:05

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции нашли и наказали 25-летнего водителя, который 31 июля прокатил по городу пассажиров, в то время как те наполовину вылезли из салона.

Mercedes нарушителя попал на видео, кадры выложили в Сеть. На них запечатлено, как двое людей в масках лошади и голубя высунулись из окон машины и едут под музыку по проспекту Победы.

«В ходе административного расследования сотрудниками Госавтоинспекции нарушитель был установлен. Водитель вину признал», - сообщили в областной ГАИ.

На молодого человека составили протокол. Штраф за подобное нарушение - 1 000 рублей.

«Госавтоинспекция благодарит граждан за их неравнодушное отношение к культуре вождения на дорогах, а также призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД», - отметили в Госавтоинспекции.