В Спасском районе перекроют участок трассы М-5

12.08.2025 | 14:51

Со среды, 13 августа, на трассе М-5 в Спасском районе изменится схема движения транспорта.

Из-за ремонта, идущего на 489-м километре, введут новую схему, предполагающую переключение на временную объездную дорогу между селами Веденяпино и Дубровки в обход федеральной трассы.

При этом скоростной режим здесь ограничат до 40 км/ч.

Завершить работы и восстановить движение по прежнему отрезку планируют до 12 сентября, уточнили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Водителей попросили соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков, а также не создавать препятствий для спецтехники.