Благоустройство в селе Неверкино обернулось уголовным делом

05.08.2025 | 15:46

В селе Неверкино после благоустройства общественной территории возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В феврале этого года администрация Неверкинского сельсовета в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» заключила с индивидуальным предпринимателем контракт, по которому тот обязан был за 4,7 млн рублей привести в порядок зону на улице Куйбышева.

«Вопреки условиям контракта подрядчик в целях извлечения материальной выгоды при выполнении скрытых работ уменьшил их объем, а также использовал строительные материалы, не предусмотренные проектно-сметной документацией», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Во время проверки нарушения вскрылись.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», - добавила Елена Листарова.