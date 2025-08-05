Благоустройство в селе Неверкино обернулось уголовным делом

В селе Неверкино после благоустройства общественной территории возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
В феврале этого года администрация Неверкинского сельсовета в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» заключила с индивидуальным предпринимателем контракт, по которому тот обязан был за 4,7 млн рублей привести в порядок зону на улице Куйбышева.
«Вопреки условиям контракта подрядчик в целях извлечения материальной выгоды при выполнении скрытых работ уменьшил их объем, а также использовал строительные материалы, не предусмотренные проектно-сметной документацией», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.
Во время проверки нарушения вскрылись.
«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», - добавила Елена Листарова.
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