Общество

Официальный запуск пензенского фонтана 1 мая под вопросом

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В субботу, 1 мая, в центре Пензы намеревались запустить светомузыкальный фонтан, однако в планы вмешалась погода.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, гидротехническое сооружение включат, если сделать это позволят климатические условия, а 1 мая, как уже сообщалось, объявлен желтый уровень погодной опасности.

В первый день затяжных каникул ожидаются гроза и усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду при порывах.

«Во время сильного ветра и дождливой погоды фонтан работает только в статичном режиме, график работы пока уточняется», - отметили в городской администрации, уточнив, что в зависимости от погоды специалисты могут его вообще не включать.

Компания, отвечающая за эксплуатацию и содержание светомузыкального фонтана, расконсервировала городскую достопримечательность во второй половине апреля. Они проводили пусконаладочные работы, тестировали и программировали объект.

1 мая планировался официальный запуск, вечером собирались устроить шоу.

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