Пензенцев предупредили о грозе и сильных порывах ветра

30.04.2021 | 15:07

В субботу, 1 мая, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Об ухудшении условий предупредило региональное ГУ МЧС России.

В первый день затяжных каникул ожидаются гроза и усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду при порывах.

«Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем +10...+15 °С», - уточнили в МЧС со ссылкой на метеорологов.

По данным Пензенского ЦГМС, 2 мая в регионе ожидается ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С; 3-го числа ночью также +5...+7 °С, днем же будет гораздо теплее - +18...+20 °С. Ветер сменится с северо-западного на южный.