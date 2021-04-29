В минобре области пояснили, кому из выпускников положена медаль

29.04.2021 | 11:21

В Министерстве образования Пензенской области разъяснили порядок получения выпускниками медали за «Особые успехи в учении» в 2021 году.

Чтобы получить знак отличия, одиннадцатикласснику нужно иметь в аттестате итоговые пятерки по всем учебным предметам, не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и не ниже минимального количества баллов по всем остальным госэкзаменам.

Для тех выпускников, кто не планирует проходить итоговую аттестацию для поступления в вуз, порядок получения медали иной.

В аттестате школьника должно стоять «отлично» по всем предметам, те же отметки необходимо иметь за государственные выпускные экзамены по русскому и математике, сообщили в пресс-службе регионального минобра.