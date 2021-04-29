О. Мельниченко пообещал уменьшить объемы коррупции в регионе

29.04.2021 | 09:34

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что коррупцию побороть невозможно, однако можно уменьшить количество подобных преступлений.

Речь об этом зашла в среду, 28 апреля, на встрече врио главы региона с представителями СМИ.

«Коррупция как явление существовала с момента возникновения человечества. Думаю, что и в Пензе она своими корнями уходит в первобытно-общинный строй. Как бы мы ни хотели, коррупция была и всегда будет, вопрос в ее объемах. Побороть ее, я не идеалист, я не думаю, что мы ее поборем, по крайней мере не при нашей жизни. А вот уменьшить ее объемы мы можем», - высказался Олег Мельниченко.

По его словам, мерами борьбы станут прозрачные процедуры и исключение вмешательства на том или ином этапе принятия решений государственного служащего.

«Есть регламентные процедуры получения разрешения на строительство. Они четко прописаны, не должны занимать более 45 суток. Процедура осуществляется в электронном виде. На каждом этапе понятно, по какой причине этот этап проходится либо не проходится. Это московская система, она уже внедрена и эффективно действует», - привел пример врио главы региона.

Мельниченко добавил, что в ближайшее время собирается перенести ее и в строительную отрасль Пензенской области.

«Где больше всего нарушений на сегодняшний день, где больше всего выдавливания людей, которые где-то пытаются составить кому-то конкуренцию», - пояснил свое решение врио губернатора.

Ранее сообщалось, что Пензенская область вошла в число регионов, где за последние три месяца кратно возросло число коррупционных преступлений. Так, за январь - март зарегистрировали 83 нарушения закона, это на 144,1% больше, чем за три месяца 2020-го (34).

Своей деятельностью злоумышленники причинили ущерб в 33 млн 864 тыс. рублей. Добровольно возмещено лишь 918 тыс. рублей. Правоохранители наложили арест на имущество обвиняемых общей стоимостью в 36 млн 711 тыс. рублей.