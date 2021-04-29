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Общество

О. Мельниченко пообещал уменьшить объемы коррупции в регионе

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Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что коррупцию побороть невозможно, однако можно уменьшить количество подобных преступлений.

Речь об этом зашла в среду, 28 апреля, на встрече врио главы региона с представителями СМИ.

«Коррупция как явление существовала с момента возникновения человечества. Думаю, что и в Пензе она своими корнями уходит в первобытно-общинный строй. Как бы мы ни хотели, коррупция была и всегда будет, вопрос в ее объемах. Побороть ее, я не идеалист, я не думаю, что мы ее поборем, по крайней мере не при нашей жизни. А вот уменьшить ее объемы мы можем», - высказался Олег Мельниченко.

По его словам, мерами борьбы станут прозрачные процедуры и исключение вмешательства на том или ином этапе принятия решений государственного служащего.

«Есть регламентные процедуры получения разрешения на строительство. Они четко прописаны, не должны занимать более 45 суток. Процедура осуществляется в электронном виде. На каждом этапе понятно, по какой причине этот этап проходится либо не проходится. Это московская система, она уже внедрена и эффективно действует», - привел пример врио главы региона.

Мельниченко добавил, что в ближайшее время собирается перенести ее и в строительную отрасль Пензенской области.

«Где больше всего нарушений на сегодняшний день, где больше всего выдавливания людей, которые где-то пытаются составить кому-то конкуренцию», - пояснил свое решение врио губернатора.

Ранее сообщалось, что Пензенская область вошла в число регионов, где за последние три месяца кратно возросло число коррупционных преступлений. Так, за январь - март зарегистрировали 83 нарушения закона, это на 144,1% больше, чем за три месяца 2020-го (34).

Своей деятельностью злоумышленники причинили ущерб в 33 млн 864 тыс. рублей. Добровольно возмещено лишь 918 тыс. рублей. Правоохранители наложили арест на имущество обвиняемых общей стоимостью в 36 млн 711 тыс. рублей.

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Гость||

Молодец - московский опыт - хороший опыт.

Гость||

Было время,когда что-то наподобие комитета по борьбе с коррупцией возглавлял В.К.Бочкарев.

Гость||

Просим вернуть бесплатный телефон 8-800- в МФЦ на Шмидта 4. Пенсионерам инвалидам выходит очень накладно вызвать специалиста на дом,для оформления субсидии по квартплате.

Спасибо.

Гость||

Законы надо ужесточать!! И поголовно всех чиновников трясти, провинился будь добр отдать в дести кратном размере!!

Гость||

Конечно не поборете, платные парковки в центре города до сих пор не изкорены! Одни слова только про борьбу, а как до дела до ходит, все включается задняя!

Гость||

Признаться вот так вот, как то не по-мужски , мы её никогда не поборем ..а пробовали ли с ней бороться, на бойцовский ковёр выходили?

Гость||

Проституция с родни коррупции тоже, как явление существовало с момента возникновения человечества. Думаю, что и в Пензе она своими корнями уходит в первобытно-общинный строй. Как бы мы ни хотели, проституция была и всегда будет, вопрос в ее объемах. Побороть ее, я тоже не идеалист, я не думаю, что мы ее поборем, по крайней мере не при нашей жизни. А вот уменьшить ее объемы мы можем.

Гость||

Бороться смысла нет надо дружить с коррупцией, попался чиновник доходы его в собственность государства, работай дальше бери взятки пополняй бюджет!

И все будут знать решить вопрос такая сумма без очередей и нервотрепки, и взятка уйдёт в доход государства это разумно.

Гость||

А в Китае, ОАЭ какой процент коррупции?

Может по их пути пойти?

Гость||

В Китае к стенке даже если упираются коленки, в ОАЭ коррупционера в чан с дерьмом и с сабелькой над чаном, да?

Гость||

Гость писал(a):

А в Китае, ОАЭ какой процент коррупции?

Может по их пути пойти?

Новые законы утверждают депутаты...

Гость||

Проституция и коррупция точно дааавно существует борись не борись с ними. Жирик тоже предлагал легализовать и хорошие налоги собирать.

Кстати в Пензе можно так сделать тогда инвесторы попрут, доходов больше чем от нефти будет

Гость||

10:11

Ага, у них стена большая, им можно , в ОАЭ там тепло, тоже можно в чан. У нас же в бирюльки , в цацки играют ...Не слышим и не видим удара кулака по столу, всё мол, пришёл ваш последний час ...

Гость||

Или из фильма "Горец" - "Должен остаться только один!"

Гость||

Гость писал(a):

Проституция с родни коррупции тоже, как явление существовало с момента возникновения человечества. Думаю, что и в Пензе она своими корнями уходит в первобытно-общинный строй. Как бы мы ни хотели, проституция была и всегда будет, вопрос в ее объемах. Побороть ее, я тоже не идеалист,
гм... а что? разУмно-разУмно... атеисты утверждали - всё началось с матриархату. теисты - с поганых рук евы адАМ чуть коньки не отбросил - в зобу дыханье спёрло. а той - хоть бы хны. на каамеру работала яблохватка. и - АДаму - мол, всё включено в наших райских наслаждениях кукурорта. тарелочка нло выглядела в ту пору новогодней ёлочкой - подарки всем деткам. но... сама то ева какова! дура и дура! а эвон што удуМала! коррупцию - коробОпцию...да....век живи век учись а дураком осАтанисси

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Имя: Гость
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