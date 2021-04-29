«Билайн» открывает дачный сезон в Пензенской области

29.04.2021 | 15:03

В преддверии майских праздников «Билайн» предлагает дачникам и тем, кто планирует проводить время за городом, роутер или модем с поддержкой 4G по выгодной цене. В подарок клиенты получат безлимитный интернет и 50%-ю скидку на абонентскую плату на 6 месяцев.

«Возьми интернет на дачу»* - новое акционное предложение, созданное специально для тех, кто предпочитает отдыхать или трудиться в теплые майские дни, а также летом за городом. Переезжая на дачу, можно продолжить работу «на удаленке», не отказываться от онлайн-вечеринок с друзьями и смотреть любимые сериалы.

Достаточно приобрести в одном из собственных офисов «Билайна» или в интернет-магазине 4G-модем или 4G-роутер в комплекте с тарифом «Интернет PRO», который специально разработан для гаджетов. В подарок новому клиенту оператор дает скидку 50% на 6 месяцев на абонентскую плату и опцию «Безлимитный интернет» бессрочно, без абонентской платы и платы за подключение.

Стоимость комплекта и его наполнение варьируются в зависимости от города подключения.

«Билайн» взял высокие темпы развития своей инфраструктуры как в городах, так и в большинстве районов Пензенской области. Количество базовых станций четвертого поколения за два года увеличилось на 40%, и уже почти 95% вышек связи оператора оснащены технологией 4G. Сейчас клиенты «Билайна» могут использовать все преимущества быстрого и стабильного мобильного интернета вне зависимости от своего местоположения.

*Акция проводится с 08.04.2021 по 31.08.2021 для физических лиц - новых абонентов «Билайна» при покупке акционных WI-FI-роутера или USB-модема и SIM-карты c тарифом «ИнтернетPRO» при технической возможности подключения. Количество товаров ограничено. Подробнее об организаторе, условиях акции и стоимости - на beeline.ru.