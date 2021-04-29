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Общество

11 канал приобрел статус обязательного общедоступного

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«Наш дом» приобрел статус обязательного общедоступного муниципального канала и выиграл 22 кнопку. Это значит, что кабельные операторы, в соответствии с законом «О средствах массовой информации» работающие на территории муниципального образования, обязаны бесплатно транслировать телеканал на 22-й позиции в своих сетях.

Такое право «Нашего дома» поддержала федеральная комиссия в Москве после того, как ознакомилась с концепцией его вещания.

«11 канал» всегда сохранял преемственность и последовательность действий, основанных на здравом смысле и ответственности перед обществом», - сообщила генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

По правилам конкурса, в вещании канала должно быть не менее 75% национальной продукции и не менее 20% времени занимать программы, освещающие вопросы местного значения. В эфире «Нашего дома» - не менее 85% отечественного контента, а 50% передач связаны с Пензой и областью.

В сфере внимания телеканала - темы воспитания молодежи, культуры, образования, здравоохранения, общественной безопасности, борьбы с коррупцией.

«Телеканал «Наш дом» создавался как семейный канал, и всегда мы в своих программах делали акцент на сохранение семейных ценностей», - подчеркнула Татьяна Прошина.

Самобытность и творческая уникальность «Нашего дома» делают его популярным среди жителей региона. Канал даже получил неофициальное название «народный», потому что главными героями его передач и информационных выпусков были и остаются простые люди.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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