11 канал приобрел статус обязательного общедоступного

29.04.2021 | 18:22

«Наш дом» приобрел статус обязательного общедоступного муниципального канала и выиграл 22 кнопку. Это значит, что кабельные операторы, в соответствии с законом «О средствах массовой информации» работающие на территории муниципального образования, обязаны бесплатно транслировать телеканал на 22-й позиции в своих сетях.

Такое право «Нашего дома» поддержала федеральная комиссия в Москве после того, как ознакомилась с концепцией его вещания.

«11 канал» всегда сохранял преемственность и последовательность действий, основанных на здравом смысле и ответственности перед обществом», - сообщила генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

По правилам конкурса, в вещании канала должно быть не менее 75% национальной продукции и не менее 20% времени занимать программы, освещающие вопросы местного значения. В эфире «Нашего дома» - не менее 85% отечественного контента, а 50% передач связаны с Пензой и областью.

В сфере внимания телеканала - темы воспитания молодежи, культуры, образования, здравоохранения, общественной безопасности, борьбы с коррупцией.

«Телеканал «Наш дом» создавался как семейный канал, и всегда мы в своих программах делали акцент на сохранение семейных ценностей», - подчеркнула Татьяна Прошина.

Самобытность и творческая уникальность «Нашего дома» делают его популярным среди жителей региона. Канал даже получил неофициальное название «народный», потому что главными героями его передач и информационных выпусков были и остаются простые люди.