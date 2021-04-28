В Пензе обсуждается повышение родительской платы за детский сад

28.04.2021 | 11:48

В Пензе обсуждают повышение родительской платы за пребывание ребенка в детском саду. Информация об этом появилась во вторник, 27 апреля, в комментариях к первому посту врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram.

«У меня вопрос по поводу повышения оплаты за детский сад. Родителей уже предупредили, что оплата за садик повышается с июня до 100 рублей. Почему же так растут цены? И причем на ВСЕ...» - поинтересовалась одна из пользовательниц.

«Вопрос пока открыт, мы его поставили перед главой администрации Пензы, но окончательное решение еще не принято. Необходимость в этом есть, сейчас идет просчет, готовится обоснование», - пояснила начальник управления образования г. Пензы Лилия Чащина.

В последний раз поднять стоимость одного дня пребывания ребенка в дошкольном учреждении собирались в мае прошлого года. Тогда по организациям уже разослали соответствующий приказ городского управления образования.

В документе говорилось, что с 1 мая за малышей ясельного возраста (до трех лет) придется отдавать 87 рублей (сейчас 80), за ребятишек 3-7 лет - 100 рублей (сейчас 92).

На фоне сложной экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, информация об увеличении платы вызвала волну возмущения среди родителей, и приказ в итоге отменили. Того, кто подписал его по инициативе действовавшего тогда губернатора Ивана Белозерцева, наказали.