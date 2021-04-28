Общество

В Пензе обсуждается повышение родительской платы за детский сад

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В Пензе обсуждают повышение родительской платы за пребывание ребенка в детском саду. Информация об этом появилась во вторник, 27 апреля, в комментариях к первому посту врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram.

«У меня вопрос по поводу повышения оплаты за детский сад. Родителей уже предупредили, что оплата за садик повышается с июня до 100 рублей. Почему же так растут цены? И причем на ВСЕ...» - поинтересовалась одна из пользовательниц.

«Вопрос пока открыт, мы его поставили перед главой администрации Пензы, но окончательное решение еще не принято. Необходимость в этом есть, сейчас идет просчет, готовится обоснование», - пояснила начальник управления образования г. Пензы Лилия Чащина.

В последний раз поднять стоимость одного дня пребывания ребенка в дошкольном учреждении собирались в мае прошлого года. Тогда по организациям уже разослали соответствующий приказ городского управления образования.

В документе говорилось, что с 1 мая за малышей ясельного возраста (до трех лет) придется отдавать 87 рублей (сейчас 80), за ребятишек 3-7 лет - 100 рублей (сейчас 92).

На фоне сложной экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, информация об увеличении платы вызвала волну возмущения среди родителей, и приказ в итоге отменили. Того, кто подписал его по инициативе действовавшего тогда губернатора Ивана Белозерцева, наказали.

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Гость||

А зарплаты когда повышаться будут?

Гость||

а зп поднять не хотят?тарифы растут абсолютно на все,доходы упали ниже некуда

Гость||

Школьников зато бесплатно кормят

Гость||

Из-за ста рублей сыр-бор. Что ты купишь на сто рублей? На проезд только туда и назад.

Гость||

На 1000 тогда повышайте вся для людей и детей у нас

Гость||

penzainform.ru писал(a):

придется отдавать 87 рублей (сейчас 80), за ребятишек 3-7 лет - 100 рублей (сейчас 92).
Даже не сто. За проезд больше подняли. А вам выплаты назначили, так что грех ныть.

Гость||

Гость писал(a):

А зарплаты когда повышаться будут?
Толку то все инфляция сожрет ,а паразитов это как всегда не коснется.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

с 1 мая за малышей ясельного возраста (до трех лет) придется отдавать 87 рублей (сейчас 80), за ребятишек 3-7 лет - 100 рублей (сейчас 92).
Это такие цены за садик что ли? Неудивительно, что такие мизерные зарплаты у персонала. Хоровод водить кто пойдет.

Гость||

посмотрите на цены за частный детский сад, 100 рублей - копейки...

Гость||

Плата за детский сад никак не связана с зарплатами сотрудников. Это деньги на питание.

Гость||

Почему зарплаты не растут?????????????

Гость||

Гость писал(a):

Плата за детский сад никак не связана с зарплатами сотрудников. Это деньги на питание.
Че? 100 рублей на питание?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|28.04.2021 12:12|

penzainform.ru писал(a):

с 1 мая за малышей ясельного возраста (до трех лет) придется отдавать 87 рублей (сейчас 80), за ребятишек 3-7 лет - 100 рублей (сейчас 92).

Это такие цены за садик что ли? Неудивительно, что такие мизерные зарплаты у персонала. Хоровод водить кто пойдет.

Вообще-то это плата за питание детей. И к ЗП воспитателей не имеет никакого отношения.

Гость||

Доширакт что ли за 100 р в месяц? И то не хватит.

Гость||

Гость писал(a):

Доширакт что ли за 100 р в месяц? И то не хватит.
100руб. в день на 1 ребенка.

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Имя: Гость
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