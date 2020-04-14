В Пензе не стали повышать плату за посещение детских садов

14.04.2020 | 10:04

Родителей пензенских дошколят взволновала копия приказа городского управления образования, выложенная в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

В документе говорится об установлении с 1 мая родительской платы за детские сады. За малышей ясельного возраста (до трех лет) обозначена сумма 87 рублей, за ребятишек 3-7 лет - 100 рублей.

«Ничего умнее не могли придумать, как повысить плату за посещение ребенком дошкольного учреждения с 1 мая. Мало в период пандемии повысили ком. услуги, цену на продукты, так еще и это. Спасибо вам, дорогие наши, что так заботитесь о населении. Только вот зп нам никто не поднял», - написала горожанка, выложившая в сеть приказ.

Однако волнения оказались напрасными. Как пояснил редакции портала PenzaInform.ru начальник Управления образования Пензы Юрий Голодяев, приказ отменили.

«Действительно, намечалось изменение родительской платы за детские сады. Но в связи с ситуацией по коронавирусу было принято решение не повышать ее», - уточнил Юрий Александрович.

Последний раз плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми, повышалась 1 сентября 2018 года. Тогда стоимость пребывания в детсаде малыша в возрасте до трех лет увеличилась на 10 рублей и составила 80 рублей в день, за ребенка от трех до семи лет она возросла на 17 рублей и достигла 92.