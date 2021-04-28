Общество

Сотрудники «ТНС энерго» привели в порядок воинские захоронения

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В преддверии Дня Победы сотрудники «ТНС энерго Пенза» провели акцию по благоустройству мест захоронений участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Энергетики привели в порядок воинские захоронения, расположенные на Митрофановском кладбище Пензы. Сотрудники компании убрали мусор, очистили могилы от кустарника, покрасили памятники и ограды.

В годы Великой Отечественной войны Пензенская область не вошла в зону боевых действий и развивалась как тыловая база, обеспечивая армию боеприпасами, снаряжением, воинскими формированиями, занимаясь медицинским обслуживанием.

Действующую армию пополнили более 300 тысяч жителей Пензы и области, из которых более 190 тысяч не вернулись, более 240 удостоены звания Героев Советского Союза.

В «ТНС энерго Пенза» уверены, что такие мероприятия необходимы, поскольку позволяют отдать дань уважения и благодарности каждому воину, пожертвовавшему собой ради свободы и мирной жизни Родины.

«Наша компания ежегодно проводит мероприятия, посвященные Дню Победы. В их числе - благоустройство мест захоронений, участие в акции «Георгиевская ленточка», выпуск праздничных открыток и создание тематического сайта с биографиями ветеранов.

Несмотря на разный формат, все мероприятия объединяет одна цель - сохранение памяти о героях, воевавших на фронтах, приближавших Победу своим трудом в тылу в годы Великой Отечественной войны», - отметил заместитель генерального директора «ТНС энерго» - управляющий директор «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

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