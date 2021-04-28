Отравившимся в бассейне детям обещали отдых за счет государства

28.04.2021 | 20:28

Дети, отравившиеся в нижнеломовском бассейне «Парус», и их тренер Елена Демина отдохнут в санатории за счет государства. Об этом сообщил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на личной странице во «Вконтакте» вечером в среду, 28 апреля.

«Очень переживаю, как и - уверен, все жители, - за здоровье школьников, которые пострадали из-за утечки реагента в бассейне. 7 ребят из 20 были госпитализированы. Все эти дни за ними следили врачи, проводились все необходимые процедуры. Сегодня можно с уверенностью сказать – слава богу, здоровью детей ничего не угрожает, их сегодня выписали, они уже дома», - рассказал врио главы региона.

В майские праздники они смогут оздоровиться и отдохнуть после случившегося в санатории «Надежда» в Кузнецком районе.

«Поручаю правительству оперативно решить вопрос организации отдыха за счет государства. Также считаю, нужно поощрить таким отдыхом тренера Елену Демину. Именно она предотвратила большую беду, сориентировалась, максимально быстро вывела детей на воздух. Она настоящий герой! Спасибо!» - подчеркнул Мельниченко.

Кроме того, он отметил, что случившееся должно получить справедливую оценку правоохранительных органов.

ЧП в бассейне «Волна» произошло 24 апреля. Во время групповых занятий тренер почувствовала запах хлора и обратилась к медикам. Врачи госпитализировали находившихся на тренировке юных пловцов. Всего пострадали 20 ребят в возрасте от 10 до 14 лет.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По делу о массовом отравлении задержали подозреваемого - заместителя директора МБОУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района. По версии следствия, днем 24 апреля, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, он влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости, что привело к химической реакции и испарению хлора в воздух.