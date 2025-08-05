В Заречном бассейн на ул. Озерской закроют на ежегодную профилактику

05.08.2025 | 20:29

Со среды, 6 августа, бассейн «Заречный», расположенный на улице Озерской, 3, будет недоступен для желающих поплавать. Спортивное сооружение закроется на ежегодную профилактику.

«Уже сегодня после завершения последнего сеанса плавания начнут сливать воду из большой и малой чаш бассейна. В этом году, как и в предыдущие годы, планируется провести тщательную механическую и ручную очистку дна», - рассказал глава Заречного Алексей Костин на своих страницах в соцсетях.

В планах также - техническое обслуживание приточной вентиляции и насосной группы обеих чаш, обновление коридоров и внутренних помещений, ремонт душевой при тренажерном зале и раздевалки.

«Все материалы уже закуплены, подрядчик готов приступить к работе», - уточнил Алексей Костин.

Пока этот бассейн с 50-метровыми дорожками будет закрыт, зареченцы смогут посещать другой - на улице М. В. Проценко (25-метровый), который как раз 6 августа откроется после профилактики.