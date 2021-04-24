Отравлением детей в нижнеломовском бассейне занялись следователи

24.04.2021 | 19:20

По факту отравления детей в бассейне «Волна» Нижнего Ломова возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

«В ходе предварительного следствия установлено, что днем 24 апреля в ходе занятий плаванием в бассейне Нижнего Ломова Пензенской области 21 ребенок 2004-2013 годов рождения получил отравление хлором разной степени тяжести. После осмотра в медицинском учреждении семеро были госпитализированы», - сообщили в СУ СК России по Пензенской области.

Расследование ведет группа, в состав которой вошли специалисты по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что от выброса хлора пострадали 20 детей. 7 из них направлены на госпитализацию в Пензу.

Также проверку обстоятельств ЧП проводит прокуратура. Специалисты выяснят, как в учреждении оказывали услуги и соответствует ли бассейн требованиям законодательства.