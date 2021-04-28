Мэр Пензы: Слесаря должны быть трезвые и доступные для жителей

28.04.2021 | 10:02

В майские праздники все аварийные службы должны быть способны в любой момент приступить к действиям. В преддверии долгих выходных рекомендовано осуществлять круглосуточный контроль за дежурством смен и проверить готовность бригад к проведению аварийно-восстановительных работ.

Об этом шла речь на планерке в мэрии Пензы в среду, 28 апреля.

Глава администрации Андрей Лузгин отметил, что необходимо наладить тесное взаимодействие с управляющими компаниями.

«В новогодние каникулы были ситуации, когда закрыли на замок чердак и не могли несколько дней найти сотрудников, которые отвечают за перекрытие стояка или еще за что-то. Дежурные должны быть на местах. Нужна информация о том, кто хранит ключи, а слесаря нужны в сознании, трезвые и доступные для жителей», - конкретизировал он.

Также коммунальщики должны быть готовы в круглосуточном режиме откачивать воду с дорог города, если пройдут сильные дожди.

«Выходной не означает, что вы отдыхаете, это означает, что вы работаете в дежурном режиме», - подчеркнул мэр.

Он также обратил внимание на то, что горожане на праздниках будут выезжать из города, а значит, будет меньше автотранспорта. Этой ситуацией следует воспользоваться для того, чтобы очистить внутриквартальные дороги от пыли и песка.