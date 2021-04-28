Общество

Мэр Пензы: Слесаря должны быть трезвые и доступные для жителей

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В майские праздники все аварийные службы должны быть способны в любой момент приступить к действиям. В преддверии долгих выходных рекомендовано осуществлять круглосуточный контроль за дежурством смен и проверить готовность бригад к проведению аварийно-восстановительных работ.

Об этом шла речь на планерке в мэрии Пензы в среду, 28 апреля.

Глава администрации Андрей Лузгин отметил, что необходимо наладить тесное взаимодействие с управляющими компаниями.

«В новогодние каникулы были ситуации, когда закрыли на замок чердак и не могли несколько дней найти сотрудников, которые отвечают за перекрытие стояка или еще за что-то. Дежурные должны быть на местах. Нужна информация о том, кто хранит ключи, а слесаря нужны в сознании, трезвые и доступные для жителей», - конкретизировал он.

Также коммунальщики должны быть готовы в круглосуточном режиме откачивать воду с дорог города, если пройдут сильные дожди.

«Выходной не означает, что вы отдыхаете, это означает, что вы работаете в дежурном режиме», - подчеркнул мэр.

Он также обратил внимание на то, что горожане на праздниках будут выезжать из города, а значит, будет меньше автотранспорта. Этой ситуацией следует воспользоваться для того, чтобы очистить внутриквартальные дороги от пыли и песка.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Жители Пензы: Мэр должен быть нормальным и заботиться о городе.

Гость||

Жителям Пензы (впрочем, и других городов-поселков): не плюйте и не мусорите там, где живете.

Д-р Шаффхаузен||

Знаю одну бабенку, она даже трезвая очень доступная.

Зряшная||

Д-р Шаффхаузен писал(а):

> Знаю одну бабенку, она даже трезвая очень доступная.

Твоя жена?))

Гость||

Вы платите нормально слесарям, они и будут в выходные Вам работать. Причем за двойную плату. Они же люди, а не рабы? Или нет?

Гость||

Всегда стрелочник виноват, а ведь гниёт с головы!

Гость||

Ну или мэр может в дежурном режиме улицы подметать ;)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Выходной не означает, что вы отдыхаете
Это шедевр! Зачем тогда нужны выходные? Еще бы сказал, что рабочие дни не означают что вы работаете. )))

Гость||

Гость писал(a):

Выходной не означает, что вы отдыхаете

Это шедевр! Зачем тогда нужны выходные?

Ты не путай выходной и праздник.

Гость||

Гость писал(a):

Ты не путай выходной и праздник.
Праздник, как раз для празднования, а выходной и нужен для отдыха. Поработай без выходных и посмотрим, на сколько тебя хватит.

Гость||

ГПЗ-24-все внутридворовые территории утопают в грязи...дворники убираются только исключительно в 2х метрах от подьъда не более...и все..дальше полный шлак и грязь!Господин Мер Лузгин

Гость||

СлесарЯ, актА, тортА, инженерА, дверЯ...а-ля, Нижний Ломов(((

Гость||

На 8 Марта все слесаря пьяные шатаются постоянно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также коммунальщики должны быть готовы в круглосуточном режиме откачивать воду с дорог города, если пройдут сильные дожди.
А ливневки не должны работать? Значит, должны при каждом дожде ходить коммунальщики и откачивать. Интересно.

Гость||

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