Дорогу к лагерям на Светлой Поляне отремонтируют до 7 июня

28.04.2021 | 14:01

После майских праздников подрядная организация приступит к ремонту дороги, ведущей к детским оздоровительным лагерям на Светлой Поляне. Об этом в среду, 28 апреля, шла речь на планерке в администрации города.

О необходимости приведения этого объекта в порядок говорилось еще в 2019 году. Тогдашний отрезок проезжей части до дачного массива был благоустроен, а дальше около восьми километров дороги в сторону загородных лагерей находилось в плачевном состоянии. В тот раз решили, что ремонт будет ямочным, но до дела так и не дошло.

В 2020 году вновь заговорили о ремонте участка дороги от остановки «Чемодановские дачи» до поселка Подлесного. С такими просьбами к мэру Андрею Лузгину неоднократно обращались горожане как на личных приемах, так и через соцсети.

Решено провести ремонт в 2021-м. Площадь обновленной проезжей части составит 41 000 кв. м.

На планерке в мэрии было отмечено: сразу после майских праздников подрядчик приступит к делу. Закончить работу должны до 7 июня.

«Было обращение руководителей лагерей по вопросу безопасности. Это длинный прямой участок вдоль леса. Дети ходят на озеро по дороге, а не через лес. Посмотрите, нужно ли будет устанавливать знаки и «лежачих полицейских», чтобы успокоить движение. Сейчас дорога в непроезжем состоянии, а отремонтируем - машины начнут летать. И посмотрите, в каком состоянии участок дороги в Бессоновском районе. При необходимости подготовьте обращение к главе района. Нужно, чтобы вся дорога была в проезжем состоянии», - поручил Андрей Лузгин.