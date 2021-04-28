Общество

Дорогу к лагерям на Светлой Поляне отремонтируют до 7 июня

Печать

После майских праздников подрядная организация приступит к ремонту дороги, ведущей к детским оздоровительным лагерям на Светлой Поляне. Об этом в среду, 28 апреля, шла речь на планерке в администрации города.

О необходимости приведения этого объекта в порядок говорилось еще в 2019 году. Тогдашний отрезок проезжей части до дачного массива был благоустроен, а дальше около восьми километров дороги в сторону загородных лагерей находилось в плачевном состоянии. В тот раз решили, что ремонт будет ямочным, но до дела так и не дошло.

В 2020 году вновь заговорили о ремонте участка дороги от остановки «Чемодановские дачи» до поселка Подлесного. С такими просьбами к мэру Андрею Лузгину неоднократно обращались горожане как на личных приемах, так и через соцсети.

Решено провести ремонт в 2021-м. Площадь обновленной проезжей части составит 41 000 кв. м.

На планерке в мэрии было отмечено: сразу после майских праздников подрядчик приступит к делу. Закончить работу должны до 7 июня.

«Было обращение руководителей лагерей по вопросу безопасности. Это длинный прямой участок вдоль леса. Дети ходят на озеро по дороге, а не через лес. Посмотрите, нужно ли будет устанавливать знаки и «лежачих полицейских», чтобы успокоить движение. Сейчас дорога в непроезжем состоянии, а отремонтируем - машины начнут летать. И посмотрите, в каком состоянии участок дороги в Бессоновском районе. При необходимости подготовьте обращение к главе района. Нужно, чтобы вся дорога была в проезжем состоянии», - поручил Андрей Лузгин.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Это не лагеря, а сараи, сортиры на улице, как при царском режиме, в 21 веке-то! Когда благоустроят и отремонтируют лагеря, создадут приемлемые условия детям?

Гость||

Дальше разговоров дела чет не идут, одни м...звоны!

Гость||

Гость писал(a):

Это не лагеря, а сараи, сортиры на улице, как при царском
Это где такое?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте