В Пензе назвали причину массовой гибели рыбы в пруду у больницы № 6

27.04.2021 | 11:27

В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области назвали причину массовой гибели рыбы в водоеме около горбольницы № 6.

Ранее пензячка пожаловалась в соцсети Instagram на то, что пруд стал могильником. Всплыла мертвая рыба, а вода стала неестественного изумрудного оттенка.

«Запах смердящий», - рассказала женщина.

Пользователи выдвинули версию о загрязнении водоема, которое и стало причиной превращения пруда в могильник. Виновниками называли предпринимателей, организовавших бизнес поблизости.

Во вторник, 27 апреля, в региональном минлесхозе данную версию опровергли.

«Основной причиной гибели рыбы стало кислородное голодание», - отметили специалисты.

Из разных мест водоема взяли шесть проб. Ни в одной не выявлено загрязняющих веществ, которые могли бы повлиять на экосистему пруда.