Общество

В Пензе назвали причину массовой гибели рыбы в пруду у больницы № 6

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В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области назвали причину массовой гибели рыбы в водоеме около горбольницы № 6.

Ранее пензячка пожаловалась в соцсети Instagram на то, что пруд стал могильником. Всплыла мертвая рыба, а вода стала неестественного изумрудного оттенка.

«Запах смердящий», - рассказала женщина.

Пользователи выдвинули версию о загрязнении водоема, которое и стало причиной превращения пруда в могильник. Виновниками называли предпринимателей, организовавших бизнес поблизости.

Во вторник, 27 апреля, в региональном минлесхозе данную версию опровергли.

«Основной причиной гибели рыбы стало кислородное голодание», - отметили специалисты.

Из разных мест водоема взяли шесть проб. Ни в одной не выявлено загрязняющих веществ, которые могли бы повлиять на экосистему пруда.

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Источник — фото instagram.com/penza_resheniya
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Гость||

ахаххаахахахаха

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пользователи выдвинули версию о загрязнении водоема, которое и стало причиной превращения пруда в могильник. Виновниками называли предпринимателей, организовавших бизнес поблизости.
penzainform.ru писал(a):
Ни в одной не выявлено загрязняющих веществ, которые могли бы повлиять на экосистему пруда.
Расходимся

Гость||

Дурачек опять....

Гость||

такое ощущение, что все эти чиновники созданы только для того, что бы защищать чей то бизнес, но никак не экологию

Гость||

А проверку этих бизнесменов они не хотят провести?

Гость||

Говорили полезно голодание

Гость||

Рыбы спрашивали где можно посмотреть заключение специалистов минлесхоза

Имя: Гость
Комментарий:

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