В ставшем могильником пруду у 6-й горбольницы купаются пензенцы

19.04.2021 | 10:15

Водоем у 6-й больницы в Пензе превратился в могильник. Об этом рассказала горожанка в социальной сети Instagram.

В воскресенье, 18 апреля, она выложила видеокадры, запечатлевшие всплывшую мертвую рыбу и воду неестественно изумрудного оттенка.

«Запах смердящий. Чайки как на могильнике орут», - отмечает женщина за кадром.

По ее словам, они приехали на пруд, чтобы провести время, но в итоге увидели «безумие».

Однако загрязненная вода в зоне отдыха не остановила пензенцев от открытия купального сезона. Позже в группе penza_novosti соцсети Instagram появился ролик с мужчиной, решившим окунуться.

«Сезон открыт», - говорит за кадром автор.

На заднем фоне слышен крик чаек, которых привлекает мертвая рыба, плавающая в водоеме.

Видео instagram.com/penza_resheniya.