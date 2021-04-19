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Глас народа

В ставшем могильником пруду у 6-й горбольницы купаются пензенцы

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Водоем у 6-й больницы в Пензе превратился в могильник. Об этом рассказала горожанка в социальной сети Instagram.

В воскресенье, 18 апреля, она выложила видеокадры, запечатлевшие всплывшую мертвую рыбу и воду неестественно изумрудного оттенка.

«Запах смердящий. Чайки как на могильнике орут», - отмечает женщина за кадром.

По ее словам, они приехали на пруд, чтобы провести время, но в итоге увидели «безумие».

Однако загрязненная вода в зоне отдыха не остановила пензенцев от открытия купального сезона. Позже в группе penza_novosti соцсети Instagram появился ролик с мужчиной, решившим окунуться.

«Сезон открыт», - говорит за кадром автор.

На заднем фоне слышен крик чаек, которых привлекает мертвая рыба, плавающая в водоеме.

Видео instagram.com/penza_resheniya.

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Гость||

Чья мойка сливает химию в пруд? Не сынка ли нашего дорогого арестанта?

Гость||

В Мертвом море тоже купаются...

Гость||

То-ли ещё будет! В Пензе же нет абсолютно ни каких надзорных ведомств, нет, формально-то их полным-полно, но это только в качестве кормушек для прокорма своих для власти людей: родственничков, сватьёв, кумовьёв и т.д.. Они там не для работы. А вы продолжайте ходить голосовать, выдавайте на гора 78% за!

Гость||

ее словам, они приехали на пруд, чтобы провести время, но в итоге увидели «безумие».

А время провели? Не написанно, что пили, жарили шашлыки?

Имя: Гость
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