Стало известно, где по выбору зареченцев отремонтируют тротуары

27.04.2021 | 12:58

Три территории стали победителями в голосовании зареченцев за ремонт городских тротуаров. В начале апреля оно стартовало в социальных сетях по инициативе главы закрытого города Олега Климанова.

«В городском бюджете, к сожалению, средств на ремонт всех тротуаров недостаточно. Поэтому предлагаю зареченцам выбрать, что необходимо отремонтировать в первую очередь. Тротуары, за которые проголосует наибольшее число жителей, мы отремонтируем в этом году», - пояснил он на своей странице «ВКонтакте».

Зареченцам предлагался перечень мест для голосования, которое длилось до 23 апреля. В понедельник, 26-го, прошло выездное совещание на территории детской школы искусств, которая стала победителем народного голосования.

Еще два места, где запланирован ремонт, - это подъезд к спортивной школе на улице Строителей и тротуар на Ахунской улице от Светлой до Озерской.

Как пояснили в Управлении общественных связей Заречного, здесь работы выполнят в текущем году, на остальных объектах - в 2021-м.