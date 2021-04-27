Общество

Стало известно, где по выбору зареченцев отремонтируют тротуары

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Три территории стали победителями в голосовании зареченцев за ремонт городских тротуаров. В начале апреля оно стартовало в социальных сетях по инициативе главы закрытого города Олега Климанова.

«В городском бюджете, к сожалению, средств на ремонт всех тротуаров недостаточно. Поэтому предлагаю зареченцам выбрать, что необходимо отремонтировать в первую очередь. Тротуары, за которые проголосует наибольшее число жителей, мы отремонтируем в этом году», - пояснил он на своей странице «ВКонтакте».

Зареченцам предлагался перечень мест для голосования, которое длилось до 23 апреля. В понедельник, 26-го, прошло выездное совещание на территории детской школы искусств, которая стала победителем народного голосования.

Еще два места, где запланирован ремонт, - это подъезд к спортивной школе на улице Строителей и тротуар на Ахунской улице от Светлой до Озерской.

Как пояснили в Управлении общественных связей Заречного, здесь работы выполнят в текущем году, на остальных объектах - в 2021-м.

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Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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