Стало известно, где по выбору зареченцев отремонтируют тротуары

Три территории стали победителями в голосовании зареченцев за ремонт городских тротуаров. В начале апреля оно стартовало в социальных сетях по инициативе главы закрытого города Олега Климанова.
«В городском бюджете, к сожалению, средств на ремонт всех тротуаров недостаточно. Поэтому предлагаю зареченцам выбрать, что необходимо отремонтировать в первую очередь. Тротуары, за которые проголосует наибольшее число жителей, мы отремонтируем в этом году», - пояснил он на своей странице «ВКонтакте».
Зареченцам предлагался перечень мест для голосования, которое длилось до 23 апреля. В понедельник, 26-го, прошло выездное совещание на территории детской школы искусств, которая стала победителем народного голосования.
Еще два места, где запланирован ремонт, - это подъезд к спортивной школе на улице Строителей и тротуар на Ахунской улице от Светлой до Озерской.
Как пояснили в Управлении общественных связей Заречного, здесь работы выполнят в текущем году, на остальных объектах - в 2021-м.
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