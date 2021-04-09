Зареченцев приглашают выбрать тротуары для ремонта

Жители Заречного могут выбрать пешеходные зоны, требующие ремонта. Об этом сообщил глава города Олег Климанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, специалисты отдела городского хозяйства составили перечень мест.
«В городском бюджете, к сожалению, средств на ремонт всех тротуаров недостаточно. Поэтому предлагаю зареченцам выбрать, что необходимо отремонтировать в первую очередь. Тротуары, за которые проголосует наибольшее число жителей, мы отремонтируем в этом году», - пишет он.
Голосование продлится до 23 апреля. Выразить свое мнение зареченцы могут здесь.
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Почему какие тротуары ремонтировать решается каким то голосованием? Для этого есть специалисты, которые получают зарплату из бюджета. Они должны оценить состояние и пропускную нагрузку тротуаров и принимать на основании этого решение, а не голосование какое то.