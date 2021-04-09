Зареченцев приглашают выбрать тротуары для ремонта

09.04.2021 | 10:53

Жители Заречного могут выбрать пешеходные зоны, требующие ремонта. Об этом сообщил глава города Олег Климанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, специалисты отдела городского хозяйства составили перечень мест.

«В городском бюджете, к сожалению, средств на ремонт всех тротуаров недостаточно. Поэтому предлагаю зареченцам выбрать, что необходимо отремонтировать в первую очередь. Тротуары, за которые проголосует наибольшее число жителей, мы отремонтируем в этом году», - пишет он.

Голосование продлится до 23 апреля. Выразить свое мнение зареченцы могут здесь.