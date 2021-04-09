Общество

Зареченцев приглашают выбрать тротуары для ремонта

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Жители Заречного могут выбрать пешеходные зоны, требующие ремонта. Об этом сообщил глава города Олег Климанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, специалисты отдела городского хозяйства составили перечень мест.

«В городском бюджете, к сожалению, средств на ремонт всех тротуаров недостаточно. Поэтому предлагаю зареченцам выбрать, что необходимо отремонтировать в первую очередь. Тротуары, за которые проголосует наибольшее число жителей, мы отремонтируем в этом году», - пишет он.

Голосование продлится до 23 апреля. Выразить свое мнение зареченцы могут здесь.

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Гость||

Почему какие тротуары ремонтировать решается каким то голосованием? Для этого есть специалисты, которые получают зарплату из бюджета. Они должны оценить состояние и пропускную нагрузку тротуаров и принимать на основании этого решение, а не голосование какое то.

Гость||

Вот нагрузку тратуаров и узнают с помощью населения, народ решит где нужнее ремонтировать.

Гость||

Если головка у кого-то бо-бо ремонт тротуаров не поможет, короновирус мозга у нашей власти.

Гость||

Скоро на выбор предоставят две ямы и мы должны будем выбрать куда будут вложены миллионы бюджетных средств.

Гость||

Бюджетные средства складываются под кровати и другие интимные места.

Имя: Гость
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