Детей, отравившихся хлором в бассейне, выписали из больницы

27.04.2021 | 16:06

12 детей, отравившихся хлором в Нижнем Ломове, выписали из больницы. Об этом стало известно во вторник, 27 апреля.

Речь идет о пострадавших, госпитализированных в местную межрайонную больницу.

Другие 8 несовершеннолетних остаются под наблюдением пензенских медиков: 3 из них лежат в токсикологическом отделении, еще 5 - в педиатрическом.

«Их состояние удовлетворительное», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

ЧП в нижнеломовском бассейне «Волна» произошло 24 апреля. Во время групповых занятий тренер почувствовала запах хлора и обратилась к медикам. Врачи госпитализировали находившихся на тренировке юных пловцов. В итоге быстрое решение тренера и слаженная работа сотрудников учреждения помогли избежать жертв.

Всего пострадали 20 ребят в возрасте от 10 до 14 лет.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По делу о массовом отравлении задержали подозреваемого - заместителя директора МБОУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района. По версии следствия, днем 24 апреля, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, он влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости, что привело к химической реакции и испарению хлора в воздух.