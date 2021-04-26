Сетевое издание|18+|Понедельник|26 апр 2021|13:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |

Общество

Стало известно, где в регионе зафиксировали новые случаи COVID-19

Печать

В Пензе за сутки подтвердили 40 случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили в областном оперативном штабе.

Всего в регионе за сутки зарегистрировали 91 нового пациента с COVID-19. Помимо областного центра, инфицированных выявили в Кузнецком районе (8), Заречном (7), Пензенском и Сердобском (по 6), Никольском (5), Бессоновском, Каменском, Шемышейском (по 4), Спасском, Мокшанском (по 2), Вадинском, Земетчинском и Лунинском (по 1) районах.

Общее количество случаев коронавируса составило 44 557.

В настоящее время под наблюдением находится 14 070 человек, снято с него - 113 852.

С начала эпидемии в лабораториях области на опасный вирус проверили 864 480 человек (всего 922 573 исследования). За выходные тесты сделали 7 116 пациентов.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 66,90% населения региона, подытожили в региональном оперштабе.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте