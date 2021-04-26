Стало известно, где в регионе зафиксировали новые случаи COVID-19

26.04.2021 | 13:16

В Пензе за сутки подтвердили 40 случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили в областном оперативном штабе.

Всего в регионе за сутки зарегистрировали 91 нового пациента с COVID-19. Помимо областного центра, инфицированных выявили в Кузнецком районе (8), Заречном (7), Пензенском и Сердобском (по 6), Никольском (5), Бессоновском, Каменском, Шемышейском (по 4), Спасском, Мокшанском (по 2), Вадинском, Земетчинском и Лунинском (по 1) районах.

Общее количество случаев коронавируса составило 44 557.

В настоящее время под наблюдением находится 14 070 человек, снято с него - 113 852.

С начала эпидемии в лабораториях области на опасный вирус проверили 864 480 человек (всего 922 573 исследования). За выходные тесты сделали 7 116 пациентов.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 66,90% населения региона, подытожили в региональном оперштабе.