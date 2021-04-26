Сетевое издание|18+|Понедельник|26 апр 2021|12:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |

Общество

Опубликован график работы поликлиник и больниц в праздники

Печать

Жителям Пензенской области рассказали, как будут работать медицинские организации во время майских праздников.

«С 1 по 11 мая скорая медицинская помощь, а также специализированная в условиях круглосуточных стационаров будет оказываться в полном объеме, без перерыва и выходных дней», - заверили в региональном минздраве.

Районные и межрайонные больницы, а также поликлиники продолжат оказывать неотложную медицинскую помощь на базе медучреждений и на дому. Вызвать врача можно будет с 8:00 до 14:00 по телефонам: 999-130 или 8-937-431-54-40 (для взрослых), 990-130 или 8-937-412-60-29 (для детей).

Все приемы в ГБУЗ «Городская поликлиника» и «Городская детская поликлиника», на которые уже оформлена запись, состоятся по графику.

В поликлинических отделениях участковых больниц, расположенных в районах Пензенской области, помощь будет оказываться населению с 3 по 8 мая включительно и 11-го числа с 8:00 до 14:00.

«Ознакомиться с графиком работы той или иной медицинской организации можно будет на ее сайте. При возникновении каких-то спорных вопросов или непредвиденных ситуаций во всех медицинских организациях в круглосуточном режиме работают телефоны дежурных администраторов, номера которых можно найти здесь», - добавили представители минздрава.

Кроме того, по обычному графику будут работать пункты вакцинации против коронавируса и передвижные медицинские комплексы и диагностические установки в сельских населенных пунктах.

Жителям Пензенской области в начале мая предстоит отдыхать 11 дней. С 1 по 10 мая - в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина (он согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между праздниками нерабочими), 11-го - в связи с тем, что в регионе узаконена как выходной Радоница - православный день поминовения усопших.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте