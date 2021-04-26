Опубликован график работы поликлиник и больниц в праздники

26.04.2021 | 10:15

Жителям Пензенской области рассказали, как будут работать медицинские организации во время майских праздников.

«С 1 по 11 мая скорая медицинская помощь, а также специализированная в условиях круглосуточных стационаров будет оказываться в полном объеме, без перерыва и выходных дней», - заверили в региональном минздраве.

Районные и межрайонные больницы, а также поликлиники продолжат оказывать неотложную медицинскую помощь на базе медучреждений и на дому. Вызвать врача можно будет с 8:00 до 14:00 по телефонам: 999-130 или 8-937-431-54-40 (для взрослых), 990-130 или 8-937-412-60-29 (для детей).

Все приемы в ГБУЗ «Городская поликлиника» и «Городская детская поликлиника», на которые уже оформлена запись, состоятся по графику.

В поликлинических отделениях участковых больниц, расположенных в районах Пензенской области, помощь будет оказываться населению с 3 по 8 мая включительно и 11-го числа с 8:00 до 14:00.

«Ознакомиться с графиком работы той или иной медицинской организации можно будет на ее сайте. При возникновении каких-то спорных вопросов или непредвиденных ситуаций во всех медицинских организациях в круглосуточном режиме работают телефоны дежурных администраторов, номера которых можно найти здесь», - добавили представители минздрава.

Кроме того, по обычному графику будут работать пункты вакцинации против коронавируса и передвижные медицинские комплексы и диагностические установки в сельских населенных пунктах.

Жителям Пензенской области в начале мая предстоит отдыхать 11 дней. С 1 по 10 мая - в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина (он согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между праздниками нерабочими), 11-го - в связи с тем, что в регионе узаконена как выходной Радоница - православный день поминовения усопших.