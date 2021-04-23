В мае пензенцы будут отдыхать не 10, а 11 дней

23.04.2021 | 14:15

Жители Пензенской области в начале мая будут отдыхать 11 дней. Об этом заявил врио губернатора Олег Мельниченко на заседании антитеррористической комиссии в региональном правительстве в пятницу, 23 апреля.

«10 дней федеральных выходных плюс наш региональный. Это вторые, можно сказать, новогодние праздники со всеми вытекающими последствиями. 11 дней - серьезный промежуток времени, тем более что наши граждане поедут отдыхать. Пока прогноз погоды дает дожди, но прогноз изменчив», - констатировал он.

Врио губернатора обратил внимание на то, что необходимо будет усилить контроль за соблюдением правопорядка.

«С 30 апреля по 11 мая поручаю организовать дежурства, уделить повышенное внимание мерам антитеррористической безопасности», - заключил Мельниченко.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением руководителя федерального Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между праздниками нерабочими. Таким образом, отдых продлится с 1 по 10 мая.

К ним добавится еще один - Радоница, которая в 2021 году приходится на 11 мая. В Пензенской области православный праздник узаконен как выходной.