Обнародована география новых случаев коронавируса в области

25.04.2021 | 12:11

В воскресенье, 25 апреля, в региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев коронавируса в Пензенской области.

Всего за сутки прибавилось 88 пациентов. Лидерами по числу выявленных случаев стали Пенза (22) и Кузнецкий район (19).

Также в суточную статистику вошли Сосновоборский (8 заразившихся), Шемышейский (5), Нижнеломовский (4), Бессоновский, Пензенский, Сердобский (по 3), Башмаковский, Иссинский, Малосердобинский, Никольский (по 2), Спасский, Бековский, Белинский, Городищенский, Камешкирский, Лунинский, Мокшанский и Пачелмский (по 1) районы и город Заречный (5).

Общее число случаев COVID-19 достигло 44 466. Выздоровели 41 803 заразившихся, скончались 616 (277 мужчин и 339 женщин).