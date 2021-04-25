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Общество

Обнародована география новых случаев коронавируса в области

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В воскресенье, 25 апреля, в региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев коронавируса в Пензенской области.

Всего за сутки прибавилось 88 пациентов. Лидерами по числу выявленных случаев стали Пенза (22) и Кузнецкий район (19).

Также в суточную статистику вошли Сосновоборский (8 заразившихся), Шемышейский (5), Нижнеломовский (4), Бессоновский, Пензенский, Сердобский (по 3), Башмаковский, Иссинский, Малосердобинский, Никольский (по 2), Спасский, Бековский, Белинский, Городищенский, Камешкирский, Лунинский, Мокшанский и Пачелмский (по 1) районы и город Заречный (5).

Общее число случаев COVID-19 достигло 44 466. Выздоровели 41 803 заразившихся, скончались 616 (277 мужчин и 339 женщин).

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