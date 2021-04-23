В Пензенской области выявили новых носителей коронавируса

23.04.2021 | 11:08

В пятницу, 23 апреля, в Пензенской области выявили еще 92 зараженных коронавирусом жителей. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб.

Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 44 288.

Накануне в регионе зарегистрировали 94 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: 27 из них - в Пензе, 4 - в Заречном, остальные - в районах области.

В тот же день местный оперштаб сообщил о двух новых жертвах COVID-19. Из жизни ушли женщины в возрасте 89 лет и 61 года. Число летальных исходов теперь равняется 605.

Выздоровели 41 640 человек.