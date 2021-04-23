Общество

В Пензе учительница выиграла автомобиль и 100 000 рублей

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Желающих много, а он один - главный приз, автомобиль. Впрочем, как и победитель областного конкурса «Учитель года - 2021». Поболеть за своих коллег в центр культурного развития прибыли представители школ из разных районов Сурского края.

«Мы пришли поддержать Краснокутскую Надежду Сергеевну, учителя начальных классов, которая достойно выступила на районном этапе, прошла в областной тур. Надеемся на призовое место», - отметила директор средней школы Галина Рамзайцева (с. Богословка).

За почетное звание «Учитель года» в этот раз боролись 32 педагога - преподаватели русского и английского языков, начальных классов, биологии, математики, географии, физической культуры. Из них 15 вышли в финальный этап, где было необходимо преодолеть три конкурсных испытания: «Методическая мастерская учителя», «Урок» и «Внеурочное мероприятие».

«Проходя эти испытания, ты знакомишься с информацией, с новыми людьми, узнаешь много интересного, что дальше сможешь применить на практике», - рассказала учитель биологии школы им. С. Е. Кузнецова Светлана Еремина (с. Чемодановка).

Автомобиль «Лада-Гранта» и денежный сертификат в размере 100 000 рублей жюри присудило именно ей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Опять Гранта! Нормальное что-то можно было подарить?

Гость||

Что-то Чемодановским масть попёрла?

Гость||

Молодцы!!! Поздравляю всех участников!!

Гость||

Можно было поздравить с победой Ерёмину Светлану, если бы эта победа была честной!

Гость||

Молодец! Неожиданно, что и хорошо! Не традиции какие-то..

Гость||

Гость писал(а):

> Что-то Чемодановским масть попёрла?

Перекрытие и жертва заставляют дырки латать

Имя: Гость
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