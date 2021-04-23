На квартиры от холдинга «Термодом» действует ипотека от 2,05% годовых

23.04.2021 | 15:19

Холдинг «Термодом» заключил соглашение со Сбербанком и субсидировал программу льготной ипотеки с господдержкой.

Программа действует до 1 июля, размер базовой ставки составляет 5,75% годовых (с учетом страхования жизни и здоровья и дисконта по сервису электронной регистрации).

Теперь благодаря соглашению можно оформить квартиру в ипотеку по ставке от 2,05% годовых.

Такая ставка действует при следующих условиях:

- первоначальный взнос - от 15%;

- срок кредита - не более 12 лет.

При оформлении ипотеки на больший срок ставка возрастает, но незначительно. Так, пи сроке от 12 до 20 лет она составит 2,55% годовых.

На практике это выглядит следующим образом*.

При покупке 2-комнатной квартиры стоимостью 3 миллиона рублей минимальный первоначальный взнос составит 15% (450 000 рублей). Ежемесячный платеж - от 15 083 рублей.

Узнать о программе больше можно в офисах продаж по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Специалисты подробно расскажут обо всех условиях, помогут подобрать планировку и оформить документы.

Следует иметь в виду, что до завершения госпрограммы, а значит, и программы субсидированной ипотеки, осталось чуть больше двух месяцев.

*Расчет предварительный. Для более точного расчета необходимо обратиться в офисы Сбербанка. Он составлен, исходя из следующих условий: первоначальный взнос - 15%, срок кредита - 240 месяцев, ставка - 2,55% годовых.

С 08.04.2021 по 01.07.2021 включительно в рамках программы «Господдержка-2020» можно приобрести строящееся жилье (инвестирование) у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье по ДКП по программе субсидирования по ставке 2,55% годовых на весь срок кредитования при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных Сбербанком компаниях.

В случае отказа заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий годы срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Срок кредита - от 144 до 240 месяцев.

Первоначальный взнос - от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость, - 30%). Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита: до 12 млн рублей - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей - при покупке жилья в других регионах. Валюта - рубли РФ.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде.

Услуга «Электронная регистрация права собственности» представляет собой передачу документов на государственную регистрацию в уполномоченные органы в электронном виде. Услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуга платная. Подробнее - на сайте: www.domclick.ru.

Обеспечение по кредиту - залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru.

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