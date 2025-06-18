Экономика

2025 год поставит рекорд по покупке жилья без ипотеки

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По итогам 2025 года доля неипотечных сделок на рынке недвижимости достигнет 65,6% - рекордного уровня как минимум за последние 5 лет. Об этом в преддверии ПМЭФ-2025 заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

По предварительным оценкам банка, в первом полугодии россияне заключили около 900 тыс. сделок по покупке жилья без ипотеки - на 3% больше, чем годом ранее. Пик пришелся на январь - февраль: аналитики связывают это с выплатой годовых премий. Однако уже к весне рост замедлился, и до конца года эксперты ожидают «плоскую» динамику.

По прогнозам, по итогам года число неипотечных сделок в России достигнет 2 млн, рост год к году составит порядка 1%. При этом альтернативные схемы (например, рассрочка от застройщиков) могут продолжить вытеснять классическую ипотеку.

«В этом году мы наблюдаем устойчивый рост числа покупателей, которые предпочитают использовать при покупке недвижимости собственные накопления, в том числе от рекордных депозитных доходов, и альтернативные формы расчета. Две из трех сделок на рынке недвижимости пройдут за счет собственных средств покупателей. Это отражает изменение потребительского поведения, а также растущую гибкость со стороны девелоперов. Однако потенциал этого тренда ограничен: неипотечный сегмент близок к насыщению, и структура сделок постепенно стабилизируется», - заявил Александр Пахомов.

По его словам, в ипотеке основной спрос сегодня сосредоточен на программах с государственной поддержкой и региональных инициативах.

Средняя стоимость покупки по неипотечным сделкам составила по итогам 5 месяцев 5,9 млн рублей (+18% к сопоставимому периоду 2024 года). Основной прирост обеспечил первичный рынок, где спрос остается высоким и без кредитов. Структура покупок: 42% - квартиры, 27% - земельные участки, по 11% - жилые дома и нежилые помещения, остальная часть - нежилые здания и машино-места.

Анализ поведения заемщиков, оформивших в 2025 году ипотеку на рыночных условиях и с господдержкой, показал, что каждый второй заемщик с рыночной ипотекой регулярно совершает частично досрочные погашения, а почти 10% уже полностью закрыли кредит. При этом ипотечные клиенты с госпрограммой предпочитают не переплачивать, накапливая свободные средства на вкладах.

* При анализе использовались данные Роскадастра и Экосистемы недвижимости М2.

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Источник — фото предоставлено ВТБ
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