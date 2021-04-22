Зареченцы за 10 лет собрали на храм почти 20 миллионов рублей

22.04.2021 | 17:39

В Заречном совершили первую в 2021 году выемку средств из кружек для сбора пожертвований на строительство храма Серафима Саровского. Их разместили в магазинах и организациях закрытого города.

Пожертвования подсчитали. Оказалось, что с 14 сентября 2020-го, когда произвели последнюю выемку, зареченцы отдали еще 225 445 рублей.

«Всего же с 2010 года горожане таким образом пожертвовали на строительство храма 19 937 491 рубль», - сообщили в администрации Заречного.

Первый символический кирпич в основание храма заложили в августе 2020 года. На табличке из черного гранита высечены слова: «Основывается церковь сия в честь и память святого преподобного Серафима Саровского чудотворца во граде Заречный… в лето от сотворения мира 7528».

Местные власти считают, что храм станет не просто украшением Заречного, а местом, куда горожане смогут приходить со своими горестями и радостями.

Храм Серафима Саровского станет самым большим в закрытом городе. Первоначально стоимость работ определили в 55 миллионов, однако через некоторое время ее снизили.

Здание возведут на построенном в 2015 году цокольном этаже, где сейчас совершаются богослужения. На территории разобьют сквер, обустроят детскую площадку, зону отдыха и парковку.