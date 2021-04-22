Сетевое издание|18+|Четверг|22 апр 2021|19:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Общество

Зареченцы за 10 лет собрали на храм почти 20 миллионов рублей

Печать

В Заречном совершили первую в 2021 году выемку средств из кружек для сбора пожертвований на строительство храма Серафима Саровского. Их разместили в магазинах и организациях закрытого города.

Пожертвования подсчитали. Оказалось, что с 14 сентября 2020-го, когда произвели последнюю выемку, зареченцы отдали еще 225 445 рублей.

«Всего же с 2010 года горожане таким образом пожертвовали на строительство храма 19 937 491 рубль», - сообщили в администрации Заречного.

Первый символический кирпич в основание храма заложили в августе 2020 года. На табличке из черного гранита высечены слова: «Основывается церковь сия в честь и память святого преподобного Серафима Саровского чудотворца во граде Заречный… в лето от сотворения мира 7528».

Местные власти считают, что храм станет не просто украшением Заречного, а местом, куда горожане смогут приходить со своими горестями и радостями.

Храм Серафима Саровского станет самым большим в закрытом городе. Первоначально стоимость работ определили в 55 миллионов, однако через некоторое время ее снизили.

Здание возведут на построенном в 2015 году цокольном этаже, где сейчас совершаются богослужения. На территории разобьют сквер, обустроят детскую площадку, зону отдыха и парковку.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото zarechny.zato.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А из местного ОПГ,что арестовали,не помогал?

Гость||

Вот и говорят,что в Заречном все богатые и зарплаты выросли у них почти в два раза за прошлый год,а пенсии из столицы доплачивают.Жиреют знать и раздают деньги,а здеся на харчи не хватает.

Гость||

Вот это хорошо. Там где люди о доме Божием заботятся, там и Бог помогаетГость писал(a):

Вот и говорят,что в Заречном все богатые и зарплаты выросли у них почти в два раза
А в Пензе не заботятся об общем, да ещё воруют, вот и живут как пишут

Гость писал(a):

здеся на харчи не хватает.

Гость||

Ну пару миллиардов из бюджета добавят.

Гость||

Гость писал(a):

Вот это хорошо. Там где люди о доме Божием заботятся, там и Бог помогает
Браво!!! Губернатору Белозерцеву Бог помог по полной! Вот не понятно только из общака воровского деньги на церковь давал или личные?

Гость||

Лучше оборудование современное медицинское в больницы на эти деньги бы купили. Все больше толка было.

Гость||

С горестями и радостями можно в лес сходить.

Гость||

Накатим.

Гость||

Сколько миллионов зареченцы собрали на лечение детей???

Гость||

мало ещё надо.

Гость||

Гость писал(a):

Лучше оборудование современное медицинское в больницы
Гость писал(a):
Сколько миллионов зареченцы собрали
Так - собери Чо жаба душит ? Люди сами заработали, и без жлобов знают как лучше потратить.

Гость||

С горестями в администрацию идти надо, а они вон куда народ посылают, бездельники, стрелки переводят!

Гость||

Гость писал(a):

С горестями и радостями можно в лес сходить.
Так там у них есть "батюшка" рыженький,спец по паркам проповедывать...

Гость||

"Местные власти считают..."! Работать надо, а не считать! Лечитесь святой водой, просите и обрящете, а сами не делают ни хрена, что ни попроси-денег нет! Типа молитесь и будет вам всё, а сами обогатились на пандемии, когда народ,наоборот,убытки понёс! Вотк хитрованы, а раньше коммуняками были, атеистами при союзе, на пасху ловили молодежь у церкви, грозили из вузов попереть за участие в крёстном ходе, переобулись быстро!

Гость||

Будут веровать, будут заповеди соблюдать, знать их - всё будет хорошо.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте