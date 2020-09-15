Зареченцы собрали деньги на бетон для храма Серафима Саровского

15.09.2020 | 13:23

Жители Заречного пожертвовали еще 127 000 рублей на строительство храма Серафима Саровского.

Очередную выемку из жертвенных кружек провели в понедельник, 14 сентября, сообщили в администрации Заречного.

Деньги направят на покупку бетона для возведения стен.

По словам настоятеля строящегося храма Виктора Сторожева, ранее более миллиона рублей пожертвованных средств потратили на арматуру.

Жители закрытого города собирают деньги на строительство культового сооружения на Заречной улице с 2010 года. Уже пожертвовано более 19,5 млн рублей. В феврале к сумме прибавилась 231 956 рублей.

Храм Серафима Саровского станет самым большим в закрытом городе. Первоначально стоимость работ определили в 55 миллионов. Однако через некоторое время ее снизили.

Здание возведут на построенном в 2015 году цокольном этаже, где сейчас совершаются богослужения. На территории разобьют сквер, обустроят детскую площадку, зону отдыха и парковку.

Согласно эскизному проекту, который был представлен в ноябре 2019 года, высота двухкупольного храма составит 38 метров, площадь - 550 квадратных метров. В нем смогут разместиться до 1 200 человек. Церковь будет крестообразной формы, с колокольней над главным входом.