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Общество

Зареченцы собрали деньги на бетон для храма Серафима Саровского

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Жители Заречного пожертвовали еще 127 000 рублей на строительство храма Серафима Саровского.

Очередную выемку из жертвенных кружек провели в понедельник, 14 сентября, сообщили в администрации Заречного.

Деньги направят на покупку бетона для возведения стен.

По словам настоятеля строящегося храма Виктора Сторожева, ранее более миллиона рублей пожертвованных средств потратили на арматуру.

Жители закрытого города собирают деньги на строительство культового сооружения на Заречной улице с 2010 года. Уже пожертвовано более 19,5 млн рублей. В феврале к сумме прибавилась 231 956 рублей.

Храм Серафима Саровского станет самым большим в закрытом городе. Первоначально стоимость работ определили в 55 миллионов. Однако через некоторое время ее снизили.

Здание возведут на построенном в 2015 году цокольном этаже, где сейчас совершаются богослужения. На территории разобьют сквер, обустроят детскую площадку, зону отдыха и парковку.

Согласно эскизному проекту, который был представлен в ноябре 2019 года, высота двухкупольного храма составит 38 метров, площадь - 550 квадратных метров. В нем смогут разместиться до 1 200 человек. Церковь будет крестообразной формы, с колокольней над главным входом.

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Гость||

бога-нет,строят сотни храмов.космос есть-один сгнивший планетарий.где логика?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

собирают деньги на строительство культового сооружения на Заречной улице с 2010 года. Уже пожертвовано более 19,5 млн рублей.
penzainform.ru писал(a):
стоимость работ определили в 55 миллионов.
Еще 25 лет сборов и можно строить.

Гость||

Бетон= цемент+ щебень+ песок+ вода, всё создано Богом. Понятно теперь, зачем он людей придумал. Чтобы они сложились на всё это).

Гость||

А БОГУ ЭТО НУЖНО?

Жиреют посредники...

Гость||

Гость писал(a):

Жиреют посредники...
не говори сие холопам... измениться - не изменятся... а злобнымя станут...

Гость||

– Як вам, власть предержащие. Извольте почитать, чья прокламация?

– И предъявляет написанный на какойто картонке плакат:

РЕЛИГИЯ - ДУРМАН ДЛЯ НАРОДА.

НЕ ЖАЛЕЙ, РЕБЯТА, ПОПОВСКОГО САДА И ОГОРОДА!

– Гм, - сказал, покрутив усы, Тимофей, - лозунг правильный, а вывод странный.

– Более чем странный, - взвизгнул поп, - морковь повыдергана, вишни оборваны!

– Ребячье баловство, - пожал плечами Тимофей.

"ПАРТИЯ СВОБОДНЫХ РЕБЯТ"

БОГДАНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

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