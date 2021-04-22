В Пензе наградили участников конкурса «Лучший воспитатель»

22.04.2021 | 20:17

Свое умение на заключительном этапе областного конкурса «Лучший воспитатель» продемонстрировали 10 финалистов. Всего в этом году в нем приняли участие 28 человек.

«Конечно, разработаны критерии оценки для членов жюри, они идентичны критериям всероссийского уровня, чтобы педагог, который у нас победил, комфортно себя чувствовал на этих испытаниях всероссийского уровня. Это и знание теоретических основ, и применение их на практике, это коммуникативные особенности учителя», - рассказала врио 1-го заместителя министра образования Пензенской области Алла Маркова.

Также оценивается активная позиция участников и их эмоциональная устойчивость. Умение владеть собой очень пригодилось и в процессе торжественной церемонии награждения. Интрига, кто станет призерами и победителем, сохранялась до последнего.

В 2021-м году по итогам конкурса - два третьих и два вторых места. За них воспитатели получили премии по 30 и 50 тысяч рублей соответственно.

Первое место и награда в 100 тысяч досталась Анастасии Солдаткиной из филиала № 1 детского сада № 7 «Ягодка» города Пензы. В этой профессии она 10 лет.

«Можно сказать, весь год готовилась к конкурсу, создавала сайт свой с нуля. Это занятия, мастер-класс. Была проведена очень большая подготовка, большое волнение, стресс - все это было. Главное - собраться и настроиться», - отметила победительница конкурса «Лучший воспитатель - 2021».

Анастасию Солдаткину во всем поддерживали ее коллеги и заведующая. На их помощь победительница рассчитывает и в дальнейшей подготовке. Впереди - всероссийский финал, он пройдет осенью в Краснодарском крае.