Жители Кузнецка разошлись во мнениях насчет бродячих собак

20.04.2021 | 08:14

Мнения жителей Кузнецка относительно бродячих собак оказались противоречивыми. Об этом рассказал глава местной администрации Сергей Златогорский на оперативном совещании в понедельник, 19 апреля.

«Вот интересное обращение. Все в основном: «Там собаки, здесь собаки». А здесь: «По вопросу незаконного отлова собак». И такие обращения к нам приходят: «Где собаки, за которыми мы [ухаживали]. Они бесхозные, но мы их кормили, они пропали. Где собаки?» Расследование им надо провести», - пояснил мэр.

По его словам, одним жителям города собаки нужны, другим не нужны.

«То ли к умным, то ли к красивым? Куда деваться?» - прокомментировал ситуацию Златогорский.

Проблема бродячих собак - одна из наиболее актуальных для Кузнецка. Местные жители регулярно рассказывают в социальных сетях о стаях, живущих на улицах. В конце марта от их нападения спасли косулю, которая забрела в город.

В ближайшее время в Кузнецке должны построить приют для бродячих животных, рассчитанный на 100 особей. В июне 2020 года говорилось, что на это нужно 12 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году городу выделят 1 млн 82 тыс. руб. на отлов бездомных собак. Столько же запланировано на 2022-й.