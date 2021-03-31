В Кузнецке косулю спасли от нападения бездомных собак

31.03.2021 | 11:15

В Кузнецке сотрудники патрульно-постовой службы спасли раненую косулю от стаи бездомных собак. Инцидент произошел на улице Стекловской.

Проезжая по центру города, старший сержант полиции Максим Шпадырев и сержант Виталий Чаркин обратили внимание на лай. Оказалось, собаки пытались напасть на дикое животное.

«Косуля лежала около забора и издавала крики. На асфальте полицейские заметили следы крови, косуля была ранена - ее ноги были сильно покусаны. Стая бездомных собак вела себя очень агрессивно. Животное было настолько обессилено, что уже не делало никаких попыток скрыться», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники полиции включили сирену, вышли из патрульного автомобиля и стали разгонять собак. Испугавшись, они разбежались.

На место происшествия вызвали представителей охотуправления. Те оказали раненому животному первую помощь и забрали его. После лечения косулю отпустят в лес.

«По словам Максима Шпадырева, появление косули в центре Кузнецке - явление довольно необычное. За время его службы в органах внутренних дел такой инцидент случился впервые. Лесной массив находится далеко от места, где было обнаружено раненое животное. Если бы не своевременное вмешательство стражей порядка, эта история могла бы закончится смертью косули», - подчеркнули в УМВД.

Ранее похожий случай произошел в Заречном. Там косуля погибла после нападения стаи бездомных собак.