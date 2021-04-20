В Пензенской области число случаев COVID-19 превысило 44 тысячи

20.04.2021 | 11:25

Во вторник, 20 апреля, на сайте стопкоронавирус.рф опубликованы свежие данные о суточном приросте заболевших COVID-19 в регионах России. В Пензенской области этот показатель составил 97.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировано 44 009 случаев COVID-19.

41 377 пациентов выздоровели, в том числе 92 человека выписались накануне, 19 апреля.

На эту же дату в регионе в общей сложности скончались от коронавирусной инфекции 596 человек. Тремя последними жертвами заболевания стали 68-летний мужчина и женщины 92 и 72 лет.

В России за сутки выявлено 8 164 случая COVID-19. Скончались 378 человек, выздоровели 9 631. Общее количество заболевших в стране составляет 4 718 854.