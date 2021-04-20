Число жертв коронавирусной инфекции приблизилось к 600

20.04.2021 | 08:22

Три смерти, вызванные коронавирусной инфекцией, зарегистрировали в Пензенской области в понедельник, 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Из жизни ушел 68-летний мужчина и женщины 92 и 72 лет. У всех троих кроме COVID-19 диагностировали хроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклероз и артериальную гипертензию.

Известно, что 72-летняя жертва также имела злокачественное новообразование эндометрия, узловой коллоидный зоб и кистозную трансформацию, страдала желчнокаменной болезнью и хроническим калькулезным холециститом.

Таким образом, в Пензенской области официально известно о 596 смертях от коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки здоровыми были названы 92 человека. Теперь тех, кто излечился от опасного заболевания, 41 377.