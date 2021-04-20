Число жертв коронавирусной инфекции приблизилось к 600

Три смерти, вызванные коронавирусной инфекцией, зарегистрировали в Пензенской области в понедельник, 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Из жизни ушел 68-летний мужчина и женщины 92 и 72 лет. У всех троих кроме COVID-19 диагностировали хроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклероз и артериальную гипертензию.
Известно, что 72-летняя жертва также имела злокачественное новообразование эндометрия, узловой коллоидный зоб и кистозную трансформацию, страдала желчнокаменной болезнью и хроническим калькулезным холециститом.
Таким образом, в Пензенской области официально известно о 596 смертях от коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки здоровыми были названы 92 человека. Теперь тех, кто излечился от опасного заболевания, 41 377.
Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона!
Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?
Похоронная мафия против строительства?
Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.