Происшествия

Число жертв коронавирусной инфекции приблизилось к 600

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Три смерти, вызванные коронавирусной инфекцией, зарегистрировали в Пензенской области в понедельник, 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Из жизни ушел 68-летний мужчина и женщины 92 и 72 лет. У всех троих кроме COVID-19 диагностировали хроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклероз и артериальную гипертензию.

Известно, что 72-летняя жертва также имела злокачественное новообразование эндометрия, узловой коллоидный зоб и кистозную трансформацию, страдала желчнокаменной болезнью и хроническим калькулезным холециститом.

Таким образом, в Пензенской области официально известно о 596 смертях от коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки здоровыми были названы 92 человека. Теперь тех, кто излечился от опасного заболевания, 41 377.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Гость писал(a):

Кому выгодно распространение заразы?
Кому выгодно скрывать следы преступления?

Гость||

Дурачек опять....

Гость||

закон природы слабый не выживает

Гость||

Психотерор, бояться, очень бояться, паниковать. Вот и вся "болезнь".

Гость||

Гость писал(a):

Кому выгодно скрывать следы преступления?
Вы застряли в 90-х? Это трагично.

Гость||

Гость писал(a):

Психотерор, бояться, очень бояться, паниковать
Вот зачем паниковали из за Афгана? Не надо было. Ведь за год пандемии погибло втрое больше людей, чем за 10 лет в Афганистане.

Гость||

Весной прошлого года никто не паниковал, никто ничего не знал, просто умирали стремительно от пневмонии

Гость||

8:41 Для чего ты пишешь раз за разом эту циничную бездушную мерзость? Что ты хочешь этим сказать? Не надоело тебе ещё?

Гость||

8:47 А если на самом деле, то ещё больше

Имя: Гость
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