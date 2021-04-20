В Пензе депутаты гордумы отчитались о доходах за 2020 год

20.04.2021 | 17:17

Депутаты Пензенской городской думы отчитались о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2020 год.

Традиционно самый высокий доход задекларировал Дмитрий Акимов - 49 млн 651 тыс. 923 рубля, однако это более чем в два раза ниже, чем за 2019-й, когда было 117 млн 533 тыс. 601. В его собственности - земельный участок (1 115 кв. м), часть участка (2 033 кв. м), доли в 2 жилых домах (73,5, 487,3 кв. м), 3 нежилых помещения (41, 130, 130,3 кв. м), а также автомобиль ГАЗ и гусеничный экскаватор.

На втором месте Роман Петрухин - 27 млн 167 тыс. 280 рублей (за 2019-й - 13 млн 98 тыс. 207). Из собственности у него только автомобиль Renault Megane.

Замыкает тройку Ольга Изранова, которая в 2020-м получила 18 млн 878 тыс. 835 рублей (за 2019-й - 9 млн 305 тыс. 499). Ей принадлежит земельный участок (907 кв. м), жилой дом (410,1 кв. м) и квартира (34,9 кв. м).

Алексей Чикиримов сообщил о доходе в сумме 13 млн 28 тыс. 361 рубль (за 2019-й - 2 млн 878 тыс. 205). Ему принадлежат квартира (47,9 кв. м) и Toyota Camry.

Игорь Костин указал в декларации сумму 10 млн 85 тыс. 479 рублей (за 2019-й - 8 млн 960 тыс. 466). У него есть 2 земельных участка (2 535 000 и 1 000 кв. м) и доли в 6 участках, жилой дом (569 кв. м), нежилое помещение (36,2 кв. м), доли в 16 нежилых помещениях, доли в 11 нежилых зданиях, а также автомобиль Toyota Land Cruiser.

Андрей Жданников сообщил о доходе в сумме 5 млн 815 тыс. 427 рублей (за 2019-й - 2 млн 7 тыс. 762). В его собственности - земельный участок (1/5 доли, 600 кв. м), квартира (38,9 кв. м) и половина квартиры (86,3 кв. м). Имеет автомобиль Volkswagen Touran.

Юрий Зиновьев получил 6 млн 401 тыс. 613 рублей (за 2019-й - 5 млн 373 тыс. 314). Депутат владеет 3 земельными участками (3 082 кв. м), 2 квартирами (38 и 51,6 кв. м), 3 нежилыми помещениями (34,2, 50,1 и 294,8 кв. м) и 1 зданием (305,2 кв. м), подземным газопроводом низкого давления (107 кв. м), моторной лодкой и прицепом к легковым автомобилям.

Алексей Савичев задекларировал доход в размере 5 млн 181 тыс. 194 рубля (за 2019-й - 6 млн 395 тыс. 40). Он владеет 20 земельными участками, 3 квартирами (37,1, 40 и 40,9 кв. м) и долей в квартире (99,5 кв. м), 2 нежилыми помещениями (73,3 и 57,1 кв. м), 3 нежилыми зданиями (961,8, 446,4 и 421,9 кв. м), 4 жилыми зданиями (29,1; 29,2;, 28,9 и 29 кв. м). У него есть легковые автомобили BMW X5 Drive, ВАЗ-2106, Toyota Land Cruiser 200, Lada Vesta и грузовые - Volkswagen и 2 ГАЗа.

Денис Желиховский сообщил о доходе в 4 млн 261 тыс. 220 рублей (за 2019-й - 15 млн 222 тыс. 521). У него есть земельный участок (2 999 кв. м), квартира (122,5 кв. м) и гараж (26,6 кв. м). Машины у депутата нет.

Андрей Сучков получил 4 млн 198 тыс. 730 рублей (за 2019-й - 320 тыс. 109). Он располагает 6 земельными участками (5 734 кв. м), жилым домом (484,6 кв. м), гаражом (29 кв. м), двумя зданиями (45,6, 60,5 кв. м), автомобилями Toyota Land Cruiser 200.

Николай Кузяков задекларировал 2 млн 82 тыс. 271 рубль (за 2019-й - 2 млн 703 тыс. 430). Он владеет 7 земельными участками (4 704 719 кв. м), частями еще 7 земельных участков (7 718 кв. м), долями в 3 жилых домах (150,1, 256,3, 100,6 кв. м), половиной квартиры (64,6 кв. м) и нежилым зданием (1 064,5 кв. м). В его автопарке - 2 легковых автомобиля Volkswagen Touareg, грузовые ЗИЛ и ГАЗ, 2 трактора и прицеп.

Алексей Рогонов указал в документе сумму 1 млн 736 тыс. 976 рублей (за 2019-й - 2 млн 364 тыс. 960). Он владеет квартирой (97,2 кв. м) и автомобилем Jeep Grand Cherokee.

Алексей Шуварин сообщил о доходе в 1 млн 544 тыс. 221 рубль (за 2019-й - 755 тыс. 793). Он располагает долями 2 земельных участков (6 293 кв. м), долями 2 жилых домов (35,9 и 113,6 кв. м) и квартирой (103 кв. м). Также у депутата есть Lexus.

Валерий Савельев задекларировал доход в размере 1 млн 239 тыс. 100 рублей (за 2019-й - 1 млн 153 тыс. 722). У депутата есть земельный участок (1 388 кв. м), жилой дом (154,6 кв. м), доля в квартире (46,7 кв. м) и квартира (28,8 кв. м). Владеет автомобилем Volkswagen Tiguan.

Заместитель председателя гордумы Иван Краснов получил 1 млн 325 тыс. 650 рублей (за 2019-й - 1 млн 152 тыс. 587). Ему принадлежит квартира (110,5 кв. м) и Lexus.

Людмила Коломыцева задекларировала доход в 1 млн 127 тыс. 520 рублей (за 2019-й - 651 тыс. 46). В ее собственности - треть квартиры (66,9 кв. м).

Заместитель председателя гордумы Олег Шаляпин указал в декларации сумму 1 млн 113 тыс. 76 рублей (за 2019-й - 482 тыс. 121). Он владеет земельным участком (1 038 кв. м).

Оксана Милаева получила 1 млн 94 тыс. 730 рублей (за 2019-й - 1 млн 611 тыс. 819). У нее 2 квартиры (39,6, 32,7 кв. м) и «Лада-Гранта».

Андрей Цесарев задекларировал 995 тыс. 603 рубля (за 2019 -й - 520 тыс. 726). В собственности у него 2 квартиры (35,3 и 61,8 кв. м), а также автомобиль Kia.

Доход Петра Чугая составил 789 тыс. 591 рубль (за 2019-й - 809 тыс. 667). В совместной собственности с супругой у него квартира (75,4 кв. м).

Елена Мещерякова сообщила о доходе в 688 тыс. 740 рублей (за 2019-й - 640 тыс. 900). Ей

принадлежит квартира (47,8 кв. м) и доля в квартире (103,9 кв. м).

Павел Куликов задекларировал доход в 545 тыс. 620 рублей (за 2019-й - 315 тыс. 123). У него есть квартира (21,5 кв. м), половина квартиры (34,2 кв. м) и автомобиль Chevrolet Lacetti.

Юрий Крячко получил 367 тыс. 173 рубля (466 тыс. 18 рублей. У него есть земельный участок (1 238 кв. м), квартира (34,8 кв. м), здание (622,4 кв. м), автокран «Урал» и мотоцикл «Ява-350».

Борис Панин сообщил о доходе в 332 тыс. 357 рублей (за 2019-й - 259 тыс. 928). У него есть квартира (43,5 кв. м) и доли в квартирах (68,5 и 34,9 кв. м), машины нет.

Александр Трутнев задекларировал доход в размере 267 тыс. 532 рубля (за 2019-й - 180 тыс.). В собственности - земельный участок (2 300 кв. м), жилой дом (27 кв. м), квартира (30,9 кв. м) и мотолодка.

Алексей Иванов сообщил о доходе в 251 тыс. 444 рубля (за 2019-й - 393 тыс. 518). Ему принадлежат 2 гаража (17,9, 16,8 кв. м), часть земельного участка (1 022 кв. м), часть дома (79,5 кв. м), половина квартиры (31,5 кв. м). В его автопарке - 2 «Лады», «Нива Шевроле» и грузовая «Газель».

Жиганша Туктаров указал в документе сумму 232 тыс. 275 рублей (за 2019-й - 269 тыс. 291). Он владеет квартирой (204,9 кв. м), земельным участком (1 432 кв. м), жилым домом (674,2 кв. м), автомобилями Audi Q7 и Infiniti M37.

Павел Орлов задекларировал сумму 187 тыс. 841 рубль (за 2019-й - 60 377).

Александр Смирнов указал в декларации сумму 167 тыс. 419 рублей (за 2019-й - 144 тыс.). У него в собственности только 2 автомобиля марки ВАЗ-2106.

Виктор Хомец задекларировал 156 тыс. 149 рублей (за 2019-й - 52 тыс.). Ему принадлежит только автомобиль «Лада».

Илья Селиванов получил 139 тыс. 972 рубля (за 2019-й - 126 тыс. 421). В собственности у него 2 автомобиля - Porsche Panamera Turbo и Mercedes-Benz.

Студент Александр Рогожкин получил в 2020 году 139 тыс. рублей (за 2019-й - 60 000). Собственности нет.

Сергей Лукичев сообщил о доходе в размере 127 тыс. 538 рублей (за 2019-й - 110 тыс. 856). Он владеет половиной квартиры (36,3 кв. м).

Самую маленькую сумму в декларации указала студентка Кристина Бабынина - 118 тыс. 9 рублей. Тем не менее это больше, чем в 2019-м, когда было 41 тыс. 271 рубль. Собственности у нее нет.