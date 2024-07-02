Пензенцы оказались богаче жителей Саратовской и Ульяновской областей

02.07.2024 | 09:00

В Пензенской области на 0,5% уменьшилось число людей, находящихся за чертой бедности. По данным за 2023-й, доля такого населения составила 10,2%.

По подсчетам экспертов ria.ru, соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг жителей Сурского края в прошлом году равнялось 1,56. Это меньше, чем в среднем по России - 1,92. Пензенская область в рейтинге доходов населения заняла 64-е место из 85.

Если сравнивать доходы пензенцев с доходами жителей соседних регионов, то лучше показатель только в Тамбовской области, которая заняла 49-ю строчку, - 1,66.

Соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг гораздо ниже в Ульяновской (1,49, 69-е место), Саратовской (1,44, 71-е место) областях, а также в Республике Мордовии (1,36, 78-е место).

В Москве соотношение доходов к стоимости корзины товаров и услуг составило 2,83, в Санкт-Петербурге - 2,32. Столица заняла 5-ю строчку списка, а город на Неве - 9-ю.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий АО (3,96), на последнем месте - Ингушетия (1,10), за чертой бедности в этом регионе живут 27,7%.