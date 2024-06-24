Инвестиции: что надо знать новичку, чтобы избежать риска

24.06.2024 | 09:00

На днях в Пензе случилось очередное происшествие, связанное с кибермошенничеством. 22-летняя горожанка перевела злоумышленникам более 1 млн рублей, стремясь научиться зарабатывать на вложениях в фондовый рынок.

Сначала ей позвонил неизвестный, представившийся менеджером газодобывающей компании, и предложил получить прибыль от инвестирования. С согласия девушки он отправил ссылку на сайт, где та зарегистрировалась и перевела деньги через личный кабинет на якобы доходный вклад. Средства, разумеется, вывести было нельзя, и деньги остались у мошенников.

Подобные происшествия случаются во всех регионах России. Чтобы избежать выхода на мошенников, достаточно не идти на поводу у первого же позвонившего с «деловым предложением», а обращаться только в реально существующую компанию с незапятнанной деловой репутацией.

О том, что еще нужно знать новичкам и как работать с инвестиционными инструментами, рассказали эксперты российского финансового портала «Выберу.ру».

Так, безопасно начинать инвестировать, если есть свободные деньги, которые можно изъять из оборота без ущерба бюджету. До того как вложить деньги, нужно:

- определиться с целью - она должна быть реалистичной и достижимой, например накопить на покупку или получать ежемесячно конкретную сумму дохода;

- сформировать подушку безопасности (объем - от 3 размеров ежемесячных трат), которая будет храниться в безрисковых инструментах, например на вкладе;

- обозначить стартовый капитал;

- проанализировать свой бюджет и решить, сколько инвестировать ежемесячно;

- определить допустимую степень риска.

Инвестирование не должно становиться причиной ущемления собственных потребностей. Исключения - ипотека на строительство дома своими силами или какой-то другой масштабный проект, ради которого можно согласиться затянуть пояс для получения дополнительного дохода. Но это отдельные ситуации. В подавляющем большинстве становиться инвестором следует только в том случае, если есть возможность обеспечивать себе такую же жизнь, как раньше.

Торговать ценными бумагами на бирже можно двумя способами:

- самостоятельно - для этого на фондовой бирже необходимо открыть счет у брокера;

- через управляющего, когда УК управляет активами инвесторов и позволяет вкладывать деньги в инвестиционные инструменты без необходимости разбираться в нюансах.

Инвестор может сочетать разные варианты работы на бирже. Одну часть средств можно доверить управляющей компании, а другую инвестировать самостоятельно.

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