Общество

В Бессоновском районе скважины использовались с нарушениями

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В Бессоновском районе сотрудники прокуратуры и управления Росприроднадзора выявили нарушения законодательства об охране и использовании недр.

Одно из них допустил завод ГрАЗ: на предприятии отсутствовали приборы учета количества отбираемой воды.

В ООО «Александровский спиртзавод № 14» выяснилось, что скважина, из которой идет забор воды для питьевого снабжения всего предприятия, негерметична. Из-за этого в нее могут попасть поверхностная вода и загрязнения.

Еще одно нарушение выявлено в МУП «Исток». Организация предоставляет услуги водоснабжения и эксплуатирует артезианские скважины. Однако у «Истока» отсутствовала лицензия на право пользования недрами.

«Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности с назначением штрафов в размере от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, приняты меры к устранению выявленных нарушений», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Теперь денежки за воду вернут?

Гость||

Теперь денежки за воду повысят

Гость||

Компания "Исток" существует с 1927 года. То есть, 94 года компания использует артезианские скважины не законно, без лицензий? И за всё это "дисциплинарная и административная ответственности и назначение штрафов в размере от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей? Ну, ребята-демократы вы даёте!

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