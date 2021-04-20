В Бессоновском районе скважины использовались с нарушениями

20.04.2021 | 10:55

В Бессоновском районе сотрудники прокуратуры и управления Росприроднадзора выявили нарушения законодательства об охране и использовании недр.

Одно из них допустил завод ГрАЗ: на предприятии отсутствовали приборы учета количества отбираемой воды.

В ООО «Александровский спиртзавод № 14» выяснилось, что скважина, из которой идет забор воды для питьевого снабжения всего предприятия, негерметична. Из-за этого в нее могут попасть поверхностная вода и загрязнения.

Еще одно нарушение выявлено в МУП «Исток». Организация предоставляет услуги водоснабжения и эксплуатирует артезианские скважины. Однако у «Истока» отсутствовала лицензия на право пользования недрами.

«Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности с назначением штрафов в размере от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, приняты меры к устранению выявленных нарушений», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.