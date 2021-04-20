Общество

Пензенцам предложили принять участие в онлайн-шествии 9 Мая

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В этом году в День Победы люди не пойдут плечом к плечу с фотографиями фронтовиков - такое решение принял центральный штаб «Бессмертного полка». Традиционное памятное шествие вновь организуют в интернете. Онлайн-формат обусловлен непростой эпидемиологической обстановкой.

В 2021-м виртуальные колонны будут разделены по регионам. Желающие принять участие в этой патриотической акции уже могут зарегистрироваться на сайте polkrf.ru.

«Шутники или люди с недостатком совести или разума, которые в прошлом году провокационные заявки подавали на нацистских преступников и наших доморощенных предателей, в этом году за подобные шутки предусмотрена уголовная ответственность - до 5 лет лишения свободы», - предупредил руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев.

«Нейросеть, которая распознает лица, будет помогать волонтерам модерировать сайт, потому что в прошлом году были случаи, когда с помощью программ, условно говоря, «переодевали» немцев в советскую форму и было достаточно сложно определить даже продвинутым в истории людям», - рассказал координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Дмитрий Шлыков.

Если у кого-то из пензенцев возникнут трудности с размещением в интернете данных и снимков истинных героев той страшной войны, то они могут обратиться за помощью к местным волонтерам Победы - их в городе около 200.

Многотысячные колоны начнут свое виртуальное движение 9 мая в 15:00. А шествие в привычном формате намечено на 24 июня - день, когда в Москве состоялся исторический Парад Победы. Если только вновь не вмешается коронавирус.

Тем временем в Пензе уже начали готовится к 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков. На Юбилейной площади установили красные пятиконечные звезды. 12 из них (поменьше) напоминают противотанковые ежи, самая большая, выполненная в виде арки, расположилась у входа в областную филармонию.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

на нацистских преступников и наших доморощенных предателей
Никто более чем сама власть не пропагандирует сих мерзавцев. Открывая памятные доски Маннергейму,Шкуро,Краснову. Открывая памятники Ивану Ильину и прочим коллаборационистам. При этом стыдливо драпируя Мавзолей,венчая безумие власовским триколором.

Гость||

Шибаев и Шлыков - кто такие по сути?

Гость||

Что такое "колоны"?

Имя: Гость
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