Лучший учитель Пензенской области получит 100 тысяч и автомобиль

20.04.2021 | 19:41

Среди 15 педагогов - лучший учитель Пензенской области 2021 года, но кто он, неизвестно. Его имя предстоит назвать членам жюри. На определение победителя предоставлено три дня. За это время преподавателям предстоит пройти ряд испытаний.

«Финальная точка - урок с детьми. Дети будут приглашенные, учитель их не знает», - сообщила врио заместителя министра образования Пензенской области Алла Маркова.

Среди 15 конкурсантов - 2 мужчин и 13 женщин, 4 преподавателя иностранных языков, есть учителя русского, биологии, математики, начальных классов, физической культуры. Опыт и возраст разный.

Константин Черемнов преподает информатику в школе № 1 районного поселка Колышлей.

«Настроен на победу. Как же ехать - и без победы? Я думаю, можно не ехать», - отметил педагог.

Татьяна Николаевская преподает русский и литературу в школе № 58 Пензы. Стала третьей на городском этапе конкурса «Учитель года» и утверждает, что участвует не ради призов - на наряды и прически уходит едва ли не большая сумма.

«Хочется узнать: а что дальше? И не только для себя - вдруг коллеги увидят что-то интересное, опыт такой. Не только взять что-то, но и поделиться», - пояснила она.

На областном этапе небольшие денежные премии достанутся всем участникам. Победителей ждет солидная награда.

«Тому, кто у нас будет лидером и займет первое место, у нас денежная премия 100 000 и автомобиль, за второе место - 70 000, за третье - 50 000», - рассказала Алла Маркова.

Имя лучшего учителя Пензенской области станет известно 23 апреля.