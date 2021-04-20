63% новых случаев COVID-19 выявили в Пензе и Бессоновском районе

20.04.2021 | 13:14

Во вторник, 20 апреля, в региональном оперативном штабе рассказали, где в Пензенской области выявили новые случаи коронавирусной инфекции.

Всего за сутки прибавилось 97 инфицированных. Большинство из них зарегистрировано в Пензе (52) и Бессоновском районе (10).

По 7 пациентов выявили в Кузнецком и Пензенском районах, ЗАТО Заречный. Также в суточную статистику вошли Нижнеломовский (4 случая), Городищенский, Никольский (по 2), Белинский, Иссинский, Колышлейский, Мокшанский, Неверкинский и Шемышейский (по 1).

Общее количество заразившихся достигло 44 009.

Под наблюдением находится 14 130 человек, снято с него - 108 786.

С начала эпидемии на коронавирус обследовали 849 816 человек (всего 906 490 исследований). За сутки проверили 2 321 пациента.

Тестированием оказалось охвачено 65,76% населения области.