В Пензенской области на майские праздники могут ввести особый режим

19.04.2021 | 10:11

С начала пожароопасного сезона, то есть с 9 апреля, в Пензенской области зарегистрировали 307 случаев горения травы и 112 - мусора. Общая площадь, пройденная огнем, составила 452 га.

Об этом на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 19 апреля, сообщил начальник регионального ГУ МЧС России Сергей Козлов.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Бессоновском, Пензенском, Каменском, Колышлейском, Земетчинском районах.

«Произошло 30 случаев перехода огня на жилые дома, надворные постройки, дачи. Огнем уничтожено 81 строение, погиб один человек», - уточнил Сергей Козлов.

Врио губернатора Олег Мельниченко заявил, что необходимо принимать оперативные меры.

«Другого способа нет, кроме как организовать работу по привлечению к ответственности тех людей, которые поджигают траву. Мое поручение - давайте как-то более массово выйдем и поразбираемся со случаями этого пала. Я никого не буду защищать, если вы выявите конкретных людей, которые допускают пал, конкретных должностных лиц, будем наказывать», - подчеркнул Мельниченко.

Сергей Козлов предложил ввести в Пензенской области особый противопожарный режим. Врио губернатора поручил изучить целесообразность этого решения, уточнив, что, возможно, режим имеет смысл ввести на майские праздники, но не во всех районах, а только там, где ситуация критическая.