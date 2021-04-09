В Пензенской области начался пожароопасный сезон

09.04.2021 | 10:45

В Пензенской области объявлен пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал в четверг, 8 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правительства, календарный срок пожароопасного сезона на территории региона - с 9 апреля по 15 октября.

«В этот период запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра», - напомнили в пресс-службе регионального правительства.

Пепелище костра необходимо тщательно засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления. Нельзя бросать на землю горящие спички, окурки и горячую золу. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 100-94-00, 62-84-50.

Для предотвращения лесных пожаров и оценки готовности муниципалитетов создан межведомственный оперативный штаб во главе с врио первого зампреда правительства Виктором Кувайцевым. Также в него вошли начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов, врио начальника УЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин, начальник местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Неворотова и представители других органов власти и организаций.

Также утвержден перечень населенных пунктов, подверженных лесным пожарам. В нем значится 103 муниципальных образования, в том числе Пенза и Кузнецк.

Отдельно перечислены территории садоводства или огородничества, исправительные учреждения, организации отдыха детей и их оздоровления, объекты экономики и энергетики, находящиеся под угрозой.