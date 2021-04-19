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Общество

Новое назначение: Мельниченко нашел замену Пантюшову

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Врио замминистра культуры и туризма Пензенской области назначен Ильдар Мавлюдов. Об этом сообщил во время планерки в понедельник, 19 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко.

Мавлюдову предстоит заниматься развитием туристического потенциала Пензенской области.

«Развитие туристической инфраструктуры - важное направление работы, надеюсь, с ней вы справитесь», - обратился врио главы региона к Ильдару Мавлюдову.

Перед назначенцем поставили задачу сделать область привлекательной для желающих ее посетить: разработать новые маршруты, предложить туристические продукты.

Также впереди много работы по приведению в порядок культурного наследия региона.

14 апреля стало известно об увольнении Игоря Пантюшова, ранее занимавшего должность замминистра культуры и туризма области.

«Я ушел по собственному желанию, так как после моего переназначения встал выбор со стороны работодателя (правительства): деятельность в РГО или работа в минкульте. Я выбрал РГО, потому что это дело моей жизни!» - пояснил Пантюшов в разговоре с редактором портала PenzaInform.ru.

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Гость||

Ну вот, теперь наладится работа.

Гость||

Кошмар

Гость||

А Курдову ПОКА оставляют?

Гость||

Ага, наладится, мечеть достроят м.б.

Гость||

Гость писал(a):

Ага, наладится, мечеть достроят м.б.
Еще?

Гость||

Кандидаты исторических наук пошли в гору.

Гость||

Короче, не один ещё кентавр будет установлен на земле нашей.

Гость||

Гость писал(a):

Короче, не один ещё кентавр будет установлен на земле нашей.
Это когда нового врио главного архитектора подберут.

Гость||

Фамилия какая страшная. Будет баллотироваться ,за него проголосую.

Гость||

С этой властью хоть разрабатывай, хоть не разрабатывай. Лагеря детские где? Колхозы и совхозы где?ЗиФ где? Сердобск где?

Гость||

Гость писал(a):

Лагеря детские где? Колхозы и совхозы где?ЗиФ где? С
Зачем и кому нужна вся эта старая херь?

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Лагеря детские где? Колхозы и совхозы где?ЗиФ где?

> С

> Зачем и кому нужна вся эта старая херь?

Зачем ты так про свою мать или бабушку?

Гость||

Ему не нужна мать и бабушка. Ведь до пенсии недоживут.Срок дожития по путински, сколько?

Имя: Гость
Комментарий:

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