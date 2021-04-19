Новое назначение: Мельниченко нашел замену Пантюшову

19.04.2021 | 09:35

Врио замминистра культуры и туризма Пензенской области назначен Ильдар Мавлюдов. Об этом сообщил во время планерки в понедельник, 19 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко.

Мавлюдову предстоит заниматься развитием туристического потенциала Пензенской области.

«Развитие туристической инфраструктуры - важное направление работы, надеюсь, с ней вы справитесь», - обратился врио главы региона к Ильдару Мавлюдову.

Перед назначенцем поставили задачу сделать область привлекательной для желающих ее посетить: разработать новые маршруты, предложить туристические продукты.

Также впереди много работы по приведению в порядок культурного наследия региона.

14 апреля стало известно об увольнении Игоря Пантюшова, ранее занимавшего должность замминистра культуры и туризма области.

«Я ушел по собственному желанию, так как после моего переназначения встал выбор со стороны работодателя (правительства): деятельность в РГО или работа в минкульте. Я выбрал РГО, потому что это дело моей жизни!» - пояснил Пантюшов в разговоре с редактором портала PenzaInform.ru.