Игорь Пантюшов прокомментировал свой уход из минкульта

14.04.2021 | 09:40

Игорь Пантюшов прокомментировал свой уход с поста замминистра культуры и туризма Пензенской области.

«Я ушел по собственному желанию, так как после моего переназначения встал выбор со стороны работодателя (правительства): деятельность в РГО или работа в минкульте. Я выбрал РГО, потому что это дело моей жизни!» - пояснил Пантюшов в разговоре с редактором портала PenzaInform.ru.

В должности замминистра он проработал 4,5 месяца.

«Уверен, мой выбор правильный. Продолжу любимую деятельность в РГО уже при поддержке столицы по территории России, но об этом расскажу позже, как все окончательно сложится. А пензенское областное РГО будем также развивать и расширять. Вперед - навстречу новым горизонтам», - поделился Игорь Пантюшов.

О его увольнении из министерства культуры и туризма стало известно накануне. На личных страницах в соцсетях экс-чиновник разместил видео с песней «Я свободен» в исполнении группы «Ария», сопроводив его комментарием: «Даааа!!!»