Общество

Игорь Пантюшов прокомментировал свой уход из минкульта

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Игорь Пантюшов прокомментировал свой уход с поста замминистра культуры и туризма Пензенской области.

«Я ушел по собственному желанию, так как после моего переназначения встал выбор со стороны работодателя (правительства): деятельность в РГО или работа в минкульте. Я выбрал РГО, потому что это дело моей жизни!» - пояснил Пантюшов в разговоре с редактором портала PenzaInform.ru.

В должности замминистра он проработал 4,5 месяца.

«Уверен, мой выбор правильный. Продолжу любимую деятельность в РГО уже при поддержке столицы по территории России, но об этом расскажу позже, как все окончательно сложится. А пензенское областное РГО будем также развивать и расширять. Вперед - навстречу новым горизонтам», - поделился Игорь Пантюшов.

О его увольнении из министерства культуры и туризма стало известно накануне. На личных страницах в соцсетях экс-чиновник разместил видео с песней «Я свободен» в исполнении группы «Ария», сопроводив его комментарием: «Даааа!!!»

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Гость||

Когда Пантюшов вернёт фонтан?

Гость||

почему их тассуют, почему нельзя уйти на пенсию или пойти на биржу труда?

Гость||

А зачем в замы то стремился ? Раз так радуешься уходу. Пролетел, и помолчи, будь мужчиной.

Гость||

Пролетел - не сел...

Гость||

Гость писал(a):

А зачем в замы то стремился ? Раз так радуешься уходу. Пролетел, и помолчи, будь мужчиной.
Был бы мужчиной, нашел нормальную мужскую работу. Ан нет, все туда же - в РГО штаны просиживать. И кому в Пензе есть дело до РГО, бесполезная для Пензенской области организация!

Поэтому, заткнись, и помолчи - умнее будешь, свободен он (РЖУНЕМОГУ!!!)

Гость||

Не долго мучалась старушка в высоковольтных проводах

Гость||

А курдову когда под зад?

Гость||

Гость писал(a):

А курдову когда под зад?
В народе Мем: А не пошёл бы ты к Курдовой матери...

Гость||

Курдову с ее братцем гнать метлой поганой!

Гость||

Валит, пока дело на него не открыли.

Гость||

Гость писал(a):

Курдову с ее братцем гнать метлой поганой!
Вместе с буйным фантазером Ткаченкой, ваятелем лошадкиных Фаберже.

Гость||

стыдно , да? Читаете про потасканную директрису Дома офицеров и трёте комменты! Фу! Кого назначили? Хоть проверяйте биографию... Мамы берегите мальчиков. Она и родила от студента

Гость||

Пантюшов, вот ты сказочник. В правительстве надо работать ( хотя и там бездельников очень много) а в РГО ты гранты пилить будешь.

Гость||

Гость писал(a):

Пантюшов, вот ты сказочник. В правительстве надо работать ( хотя и там бездельников очень много) а в РГО ты гранты пилить будешь.
Да кто он такой? Что за ком с горы, что весь день о нем говорят? Очередной бездельник, получающий бюджетные денежки за просиживание штанов, да пёс ним!

Гость||

Расширять он будет рго, там и так полно дармоедов, сокращать пора, кому нужна эта хрень

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Имя: Гость
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