Учащиеся пензенских колледжей показали космические танцы

17.04.2021 | 21:00

Актовый зал молодежного центра «Юность» на время превратился в космическую станцию, где встретились представители всех планет Солнечной системы. Тут и жители Марса, обитатели венеры и люди с Земли. Все - участники городского танцевального конкурса «Стартинейджер».

«Это представители колледжей Пензы. Тема сегодня - 60-летие первого полета человека в космос», - рассказала организатор конкурса Анастасия Чувилина.

Восемь команд - восемь планет, каждая по-своему уникальна. Если на Марсе предпочитают спокойный контемп, то меркурианцы показали историю любви в стиле хип-хоп.

«Танец всегда сближает. Мы готовились неделю, репетировали общий номер, большой красивый пролог, финал», - отметила Анастасия Чувилина.

Анастасия Загадова выступила в команде землян.

«Планета, которую больше всего изучили и лучше всего знают. Мы решили, что наши костюмы будут в виде животных, потому что они, считаю, наши братья», - пояснила танцовщица.

Помимо основной конкурсной программы, члены жюри выбрали мисс и мистера «Стартин».