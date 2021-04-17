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Общество

Учащиеся пензенских колледжей показали космические танцы

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Актовый зал молодежного центра «Юность» на время превратился в космическую станцию, где встретились представители всех планет Солнечной системы. Тут и жители Марса, обитатели венеры и люди с Земли. Все - участники городского танцевального конкурса «Стартинейджер».

«Это представители колледжей Пензы. Тема сегодня - 60-летие первого полета человека в космос», - рассказала организатор конкурса Анастасия Чувилина.

Восемь команд - восемь планет, каждая по-своему уникальна. Если на Марсе предпочитают спокойный контемп, то меркурианцы показали историю любви в стиле хип-хоп.

«Танец всегда сближает. Мы готовились неделю, репетировали общий номер, большой красивый пролог, финал», - отметила Анастасия Чувилина.

Анастасия Загадова выступила в команде землян.

«Планета, которую больше всего изучили и лучше всего знают. Мы решили, что наши костюмы будут в виде животных, потому что они, считаю, наши братья», - пояснила танцовщица.

Помимо основной конкурсной программы, члены жюри выбрали мисс и мистера «Стартин».

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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