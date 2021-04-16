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Общество

В Пензе пройдет выставка-ярмарка для дачников и садоводов

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В субботу, 24 апреля, в Пензе на площадке возле ТРК «Коллаж» (проспект Строителей, 1а) с 9:00 до 15:00 пройдет фестиваль «АгроFest». Выставка-ярмарка рассчитана в первую очередь на дачников и садоводов.

Местные товаропроизводители предложат широкий ассортимент саженцев плодовых и ягодных культур, рассаду овощей и цветов, продукцию для озеленения территорий.

Для получения высоких урожаев на фестивале можно будет приобрести средства защиты растений, удобрения, средства ухода за растениями. Также будет продаваться товары бытового и хозяйственного назначения, оборудование и инвентарь для дачных и садовых работ, парники, теплицы, соковыжималки и овощесушилки.

Кроме того, в продаже будут садовая мебель, фигуры, плетеные и кованые изделия, предметы декоративно-прикладного творчества.

«На фестивале будут организованы консультации специалистов по выращиванию сельскохозяйственных культур, мастер-классы. Мероприятие будет сопровождаться выступлениями фольклорных коллективов, викторинами и конкурсами», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

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